Un incontro per parlare di contronnarativa all'odio on line e legaltech

La Spezia - L'associazione 'La Piazza Comune' continua il suo impegno verso l'educazione di comunità. Questa settimana sarà ricca di eventi per parlare ai cittadini riguardo ai temi dei dieci tavoli che l'associazione civica ha comunicato recentemente alla città. Oggi 26 maggio alle 14.30 sulla pagina Facebook dell'associazione l'intervista doppia accessibile da chiunque voglia sapere di più sul tema dell'odio online e di come si può combattere.



Sarà un viaggio ricco di spunti su innovazione, startup e utilità sociale, con ospiti di rilevanza nazionale. Il tema dell'odio on line bene si sposa con il primo tavolo dell'Associazione "Nella mia città c'è solidarietà, inclusione, attenzione agli ultimi (siamo una comunità)". Federico Lera è un avvocato di strada e parte del progetto di Amnesty international “Task Force Hate Speech” e Francesco Inguscio, fa l'imprenditore seriale in ambito tecnologico ed è ceo di Nuvolab, uno dei #ventureaccelerator più attivi nel mondo delle startup italiano parleranno di odio on line e di progetti volti alla tutela delle persone vittime di fenomeni come, revenge porn, cyberbullismo e diffamazione. Inguscio nel 2018 ha sviluppato "Chi Odia Paga", piattaforma legaltech che difende legalmente le persone bersaglio di odio online rispetto ai connessi reati di cui sono vittime (diffamazione, stalking, revenge porn, cyberbullismo, hate speech). Coordina Cristina Raso esperta in comunicazione, marketing, e-business e parte del Direttivo dell'Associazione Civica "La Piazza Comune".



Sono dieci i punti su nuove idee di città. Per sedersi al tavolo insieme all'Associazione e partecipare al suo percorso, è possibile iscriversi ai tavoli in cui si vorrebbe dare un contributo scrivendo alla mail

lapiazzacomune@gmail.com.