La Spezia - Sabato 7 marzo alle 18.00 all'Arci Canaletto, in Via Giovanni Bosco 2, appuntamento con 'We shall not be moved', un incontro con il folk americano. Introduce Gian Paolo Ragnoli. Partecipano: Franz dei Tullamores con Matteo Cremolini, Giovanni Sturmann e Rudi Veo, Michele e Lalo degli Hop&Glory e Renzo Cozzani. Ingresso gratuito con tessera Arci/Uisp