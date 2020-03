Un giro virtuale all'Archivio di Stato? Alla Spezia si può

La Spezia - L'Archivio di Stato di La Spezia partecipa al iniziativa #iorestoacasa, un invito promosso da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, monito fatto proprio anche dal MiBACT, che tuttavia per mezzo di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, rilancia: #iorestoacasa ma la cultura non si ferma!

L' Archivio di Stato di La Spezia in questi giorni resta necessariamente chiuso al pubblico ma ricorda agli utenti della sua Sala studio, agli studiosi, gli appassionati di storia, alla cittadinanza tutta, la disponibilità in rete di due importanti risorse archivistiche alle quali è possibile accedere collegandosi al sito internet dell’Istituto all'indirizzo http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it.

Una risorsa accessibile in rete è la serie relativa alle Perizie di stima del Genio Militare, redatte tra il 1862 e il 1876, serie appartenente al fondo archivistico “Prefettura di La Spezia”. Le Perizia di stima furono compilate nel periodo di costruzione della Arsenale Militare Marittimo; infatti, erano state eseguite per dirimere i contenziosi sorti in occasione di espropri di terreni, mulini, pertinenze di abitazioni, etc. Le Perizie di stima, come una sorta di scavo archeologico condotto tra le carte, restituiscono quindi parte della fisionomia urbana e agricola della città di La Spezia come era prima della costruzione del Arsenale.

Altra interessante fonte archivistica presente in rete è costituita dal complesso dei registri di Stato civile che appartengono al patrimonio dell’Istituto e sono consultabili attraverso il portale Antenati della Direzione Generale Archivi. Ideato nel 2010 ed implementato negli anni con i contributi di tutti gli Archivi di Stato italiani, attraverso la collaborazione con la Società FamilySearch, Antenati è una risorsa imprescindibile per chi vuole fare ricerche di natura anagrafica e genealogica. Il portale accoglie anche i registri di Stato civile dei comuni della provincia di La Spezia che sono effettivamente stati versati all'Archivio di Stato di La Spezia. Pertanto, sono accessibili le immagini digitali delle seguenti risorse archivistiche: Stato civile -libri parrocchiali dei comuni di La Spezia dal 1838 al 1857; Stato civile del comune di Carrodano , dal 1816 al 1814 e dal 1838 al 1835 ( registri parrocchiali); Stato civile di Varese Ligure, dal 1780 al 1859, con serie statistiche e dei censimenti (1837 -1945). Anche a questi contributi digitali si puó accedere attraverso il sito dell'Archivio di Stato di La Spezia, oppure tramite il portale Antenati.