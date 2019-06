Un giovedì sera di improvvisazione teatrale al Dialma

La Spezia - Come ogni anno arriva il tempo degli esami! Ma questa volta le nuove leve dei Mirpò han deciso di fare sul serio sfidandosi in un'epica battaglia a colpi di esilaranti "game" e battute spiazzanti per decretare quale squadra sia degna di portare il vessillo dell'improvvisazione spezzina! Tutto è pronto per questo scontro senza precedenti: le squadre sono cariche e la tensione è al massimo! Un solo grido manca per dare inizio alla disfida... 3, 2, 1... IMPRO'!!!

L'appuntamento è per Giovedì 06 Giugno alle ore 21:15 presso l'Auditorium del Centro Giovanile Dialma Ruggiero in Via Monteverdi 117 (Quartiere Fossitermi)

Per info e prenotazioni: 3289189082 (Guglielmo) - 3493266485 (Alberto) – info@mirpo.it

Ingresso a offerta libera per un libero teatro.