Un febbraio a tutto Dante Alighieri

La Spezia - Febbraio d'approfondimento sulle opere del Sommo Poeta per la Dante Alighieri della Spezia in preparazione all’organizzazione delle celebrazioni del 2021. Grazie all’impegno del consigliere Paolo Bertini che ha coinvolto negli incontri anche molti dei suoi colleghi professori e il MIUR regionale a cui il Comitato è accreditato, nei giorni 14, 21, 28 Febbraio alle 16 si terranno proiezioni di brani del recente Dvd prodotto dalla Dante Alighieri “La Montagna Infinita“ (Purgatorio). Già l’anno scorso avevamo assistito alle proiezioni integrali della Maratona Infernale (Inferno).



Il prossimo 16 febbraio alle 16 si terrà invece un incontro particolare con mons. Pietro Diletti sul tema ""Pensiero filosofico e teologico di Dante". Sacerdote salesiano, laureato in Filosofia presso l’Università “La Sapienza”., Diletti ha conseguito la laurea in teologia presso la “Pontificia Università Gregoriana” dei Gesuiti, in Roma, specializzandosi in Teologia Fondamentale. E’ abilitato in Scienze umane e Storia e in Psicologia sociale e Pubbliche relazioni. di Antropologia culturale all’università. Ha pubblicato diversi volumi e saggi su tematiche di tradizioni popolari, antropologia culturale e filosofia. Attualmente dirige L’Opera Salesiana di Firenze che ha molte attività tra cui un Liceo Scientifico, un liceo delle Scienze umane e la scuola media. E’ stato Parroco del papa nella Parrocchia Pontificia San

Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo.