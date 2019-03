Un'escursione nella filosofia del ventesimo secolo in Via Napoli

La Spezia - Terminata la lettura del testo “L’Uno e l’Altro. Dall’Interdipendenza all’Intersoggettività “, il laboratorio di “Analisi della realtà” si appresta a leggere un’ulteriore opera di Silvia Montefoschi editata nell’Anno 2006: "L'ultimo tratto del percorso del pensiero". Un'escursione nella filosofia del ventesimo secolo. Il laboratorio, che si svolge ogni giovedì pomeriggio alle 15 presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, sito in Via Napoli, 144 alla Spezia, è al suo terzo anno di attività, e continua ad impegnarsi nello studio delle opere di Silvia Montefoschi. La partecipazione è libera e gratuita. Per eventuali informazioni telefonare al 3381425665 (Prof. Maria Emmanuele), altrimenti l’appuntamento è ogni Giovedì, (salvo giorni festivi o diversa indicazione) alle 15 presso il CPIA di La Spezia, in via Napoli, 144.