Un drive in all'ex area IP, un'idea per l'estate

La Spezia - Lo spazio c'è, la strada anche. Il settore poi è in grande sviluppo e forse la "Fase 3" dell'uscita dall'emergenza Covid potrà dargliene di ulteriore. Così un giovane geometra spezzino ha seguito l'ispirazione e ha immaginato un cinema drive-in in una delle zone più centrali della città, ovvero l'ex area IP. Per la precisione il piazzale asfaltato di proprietà del Comune della Spezia che sorge a pochi metri dal centro commerciale Le Terrazze, dove di solito di ferma il luna park. "Ci ho lavorato una notte - racconta Oussama Metkali - tra rendering e mail per avere i preventivi. Perché quell'area? E' l'ideale: facilmente raggiungibile, ha una strada in entrata e una in uscita, è spaziosa ed è solitamente inutilizzata d'estate".

Così il 23enne Metkali, che collabora con uno studio di ingegneria e di solito è impegnato con commesse di privati, ha provato ad immaginare qualcosa di diverso. Non prima di essersi documentato. "Il settore è in grande crescita in molte parti del mondo, negli Stati Uniti dove sono nati, i flussi di spettatori sono raddoppiati da quando c'è la pandemia - spiega -. California, Kansas, Oklahoma e Missouri non hanno mai chiuso questo tipo di strutture. Credo che in questo momento poter lasciare casa possa essere di grande sollievo, anche solo per un paio d'ore. Io ho contato sei metri tra fila e fila, c'è abbastanza spazio per assolvere a qualsiasi obbligo di distanziamento sociale ma al contempo c'è la sensazione di fare qualcosa assieme, di socialità".

Anche il sistema di acquisto del biglietto limiterebbe i contatti al minimo. "Per come l'ho pensata l'ideale sarebbe predisporre l'acquisto dei biglietti online con varchi elettronici all’ingresso e all'uscita dell’area, alla quale accedere con un Qr Code - spiega il professionista - o al massimo installando una cassa prima dell’ingresso con la previsione di un solo addetto per ogni zona". Tecnicamente in quello spiazzo mancherebbe un allaccio alla corrente elettrica, ma forse il problema non è di quelli insormontabili. "Ho preso contatti con una ditta tedesca per gli schermi, che sono da 9 metri per cinque che sono un ottimo standard. Ora servirebbe l'interessamento di un investitore che creda in questa idea. Io credo funzionerebbe".