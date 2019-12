Un concerto nel segno del gemellaggio la Spezia-Bayreuth

La Spezia - Si è svolta sabato scorso presso la Sala Dante, in presenza dell’assessore ai Gemellaggi Paolo Asti, la cerimonia di inaugurazione dell’anno sociale 2019-2020 dell’Associazione Culturale Italo Tedesca. In collaborazione con l’Associazione Richard Wagner si è svolto un concerto per pianoforte e sassofoni di ExclusIVe Saxophone Quartet diretto da Valentina Renesto, al pianoforte il M° Giuseppe Bruno. Il programma del concerto, nel segno del gemellaggio con Bayreuth, proponeva una suite di motivi dal “Ring” di R.Wagner in arrangiamento per quartetto di sassofoni, un brano contemporaneo di Helmut Bieler, compositore di Bayreuth, e il Quintetto Pianoforte e Fiati in mi bemolle maggiore op. 16 di L.V. Beethoven, nella trascrizione per quartetto di sassofoni di Giuseppe Bruno. Il folto pubblico presente ha dimostrato vivo apprezzamento per l’originalità del programma e per la qualità dell’esecuzione.



E’ stato presentato il programma di manifestazioni ACIT per l’anno nuovo: in febbraio inizierà il seminario di lettura filmica a cura di Giordano Giannini, che reca il titolo «Ceralacca, bastimenti, cavoli e potenti» - Il cinema come Wunderkammer”. L’esperto di cinema fa ricorso all’espressione di un personaggio di Lewis Carroll per definire il mondo delle Wunderkammern e illustrarci il curioso legame fra il cinema e la visione del mondo che soggiace ai “gabinetti delle curiosità”, ovvero il cinema come “camera delle meraviglie”. L’originale percorso prevede la proiezione dei seguenti film: Il barone di Münchhausen (1943), dall’opera di Gottfried Bürger, sceneggiata dallo scrittore Erich Kästner, fu una delle produzioni più sontuose del cinema tedesco dell’epoca, un’inarrestabile ‘macchina’ per lo stupore che si snoda tra invenzioni grafiche, filtri colorati e scenografie arabescate; con il documentario La grotta dei sogni dimenticati (2010) Werner Herzog esplora, invece, la grotta Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc, Alvernia), suggestivo sito

d’arte paleolitica. Il gabinetto delle figure di cera (1924) segnò l’apice della creatività di Paul Leni.



Seguiranno Paracelsus di Georg W. Pabst (1943), una delle cine-biografie più discusse e popolari realizzate sotto il Terzo Reich, e Il castello dei Carpazi, (1983) di Oldrich Lipský, rivisitazione del romanzo di Jules Verne (1892). Concluderanno il ciclo il cortometraggio Historia Naturae (1967) e il lungometraggio Lekce Faust (1994), entrambi di Jan Švankmajer. Le proiezioni si svolgeranno presso la sede ACIT, a ingresso libero. Nell’autunno si svolgerà una seconda rassegna cinematografica, organizzata dalla Cineteca del Goethe-Institut di Roma, su temi di carattere ambientale. Nel corso della primavera si svolgeranno presso le scuole cittadine due progetti didattici. La traduzione in italiano del libro di Antje Damm, “Was wird aus uns? Nachdenken über die Natur”, uscita presso l’editore Orecchio acerbo di Roma con il titolo “Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura” con la traduzione di Anna Becchi fornirà l’occasione per una riflessione ecologica tramite una mostra che ne raccoglie le belle tavole illustrate. Antje Damm, autrice e illustratrice di libri, vive nelle vicinanze di Gießen.



Un secondo progetto didattico avrà come fulcro il graphic novel autobiografico di Nora Krug “Heimat”, recentemente tradotto in italiano nell’edizione Einaudi - Stile Libero. Nora Krug, affermata illustratrice tedesca trasferitasi da molti anni a New York, si è impegnata in un’appassionata indagine sul passato della sua famiglia all’epoca della Germania hitleriana. Il risultato delle sue ricerche tra archivi e memorie famigliari viene espresso attraverso il genere del graphic novel in una sorta di collage originale e intenso, che contribuisce a delineare un’identità complessa come quella tedesca. Il New York Times lo ha definito “un modo geniale di fare i conti con il proprio passato”, “miglior graphic novel per il 2018”. Sono previste inoltre altre iniziative attualmente in fase di studio, tra le quali una mostra del Goethe-Institut sull’uso della bicicletta, mezzo di trasporto ecologico per eccellenza.