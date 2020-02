Un cantiere creativo urbano con l'attrice Antonella Questa

La Spezia - Il 15 e 16 febbraio 2020 al Dialma Ruggiero - cantiere creativo urbano, sarà organizzato un seminario sull’improvvisazione teatrale con l’attrice e autrice Antonella Questa "Battute all'Improvviso - Tecniche di improvvisazione teatrale". L'iniziativa si terrà dalle 10.30 alle 19 (con un'ora di pausa) e sarà aperta ad un massimo di venti partecipanti. Per info e prenotazioni: 380 3231038 / formazione@åssociazionescarti.it. Quota di partecipazione: 120€.



IL LABORATORIO

Il laboratorio permetterà in maniera ludica di appropriarsi delle tecniche fondamentali dell’improvvisazione teatrale dando modo ad ognuno di sperimentare le infinite possibilità che abbiamo per costruire personaggi, battute e situazioni comiche. Il lavoro sarà incentrato particolarmente sullo sviluppo dell’Ascolto e della Disponibilità in scena [“apertura”] dell’attore nei riguardi dei compagni e di sé stesso. Un lavoro di apertura per superare quelle barriere che ci impediscono di esprimere al meglio le nostre capacità di fantasia e di osservazione, fondamentali nel lavoro teatrale.



OBIETTIVI

1. “Ascolto” del proprio corpo come strumento di lavoro.

2. Imparare a dire “SI” al compagno in scena, a fidarsi delle proposte che ci arrivano, sia quelle dichiarate che quelle suggerite.

3. Sollevare il giudizio su noi stessi e gli altri, permettendo così di liberare la propria forza espressiva e creativa.



SPECIFICHE

Indicato per un gruppo di massimo 20 persone, per una durata di 2 giorni, prevedendo sessioni di 6/8h al giorno.

Si consiglia un abbigliamento comodo, caldo, di preferenza con scarpe da ginnastica.



Antonella Questa lavora dal 1992 con le compagnie di Improvvisazione Teatrale sia italiane che francesi. Ha vinto un mondiale di Match d'Improvvisazione Teatrale a Lille (Francia) nel 2008 e partecipato a diversi tornei internazionali (Quebec, Belgio, Svizzera, Francia...) vincendo riconoscimenti personali importanti. Le tecniche d'improvvisazione sono diventate poi la base di partenza fondamentale nella creazione dei suoi spettacoli. Attrice di lunga esperienza nel teatro, vive e lavora in Italia ed in Francia. In TV è stata anche tra i protagonisti della Fattoria dei Comici di Serena Dandini. Ha scritto e diretto i cortometraggi comici “L'Occasione” e “...Mamma!!” vincendo premi importanti. Da oltre vent'anni traduce e promuove per l'Italia la drammaturgia francese contemporanea.

Nel 2005 fonda la Compagnia LaQ-Prod con la quale produce e interpreta spettacoli nei quali l'uso del linguaggio comico, le permette di trattare temi che non lo sono affatto. Tra questi “IL RAPPORTO LUGANO” (tratto dal libro omonimo di Susan George, ATTAC) e “DORA PRONOBIS”: sul rapporto Chiesa/Donna, da secoli immutato.

Nel 2009 con “STASERA OVULO”, scritto da Carlotta Clerici e messo in scena da Virginia Martini, affronta il tema della sterilità femminile, aggiudicandosi il Premio Calandra come Migliore Spettacolo e come Migliore Interprete.

Con lo spettacolo “VECCHIA SARAI TU!”(2012), in omaggio alla vecchiaia, vince invece il Premio Calandra come Migliore Spettacolo, come Migliore Interprete e Migliore Regia e il Premio Museo Cervi- Teatri della Memoria.

Nel 2014 scrive e interpreta “SVERGOGNATA” in cui affronta il tema della schiavitù dell'immagine e desiderabilità sociale e dell'importanza dello sguardo su se stessi, mentre nel 2015 con Giuliana Musso e Marta Cuscunà crea il reading-spettacolo “WONDER WOMAN – donne denaro e superpoteri” sull'indipendenza economica delle donne oggi in Italia. Il 2017 la vede in scena con la nuova creazione “UN SACCHETTO D'AMORE”: ovvero l'amore ai tempi dello shopping compulsivo. Una riflessione sulle dipendenze affettive nella moderna società dei consumi.

Nella stessa stagione è la protagonista di “ALPENSTOCK”, scritto da Remi de Vos e da lei tradotto, una commedia crudele sulla paura dello straniero, dividendo il palco con Ciro Masella e Fulvio Cauteruccio, per la regia di Angelo Savelli. Nel 2018, è la protagonista della nuova commedia di Francesco Brandi “PRESTAZIONE OCCASIONALE”, in scena con Massimo Brizi, Federico Vanni, Corrado Giannetti e Gianluigi Fogacci. Sempre nel 2018 scrive e porta in scena “INFANZIA FELICE una fiaba per adulti” raccontando la pedagogia nera dei secoli passati e la sua influenza oggi nel nostro rapporto con i bambini. http://www.antonellaquesta.it