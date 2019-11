Un calendario per Tramonti

La Spezia - Con i ricavi provenienti dalla vendita del calendario 2020, l’Associazione per T.R.A. MONTI provvederà ad attuare interventi di ricostruzione di muri a secco e di manutenzione dei sentieri del territorio di Tramonti. Per Tramonti è un'asssociazione onlus a carattere volontario che persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Per Tramonti si propone di valorizzare l'identità ambientale di Tramonti, territorio inserito nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, e salvaguardare il suo patrimonio naturale e paesaggistico operando affinché terrazzamenti, viottoli, muri a secco e l'ambiente in genere siano conservati attraverso una azione di continua manutenzione e cura. "Con questa edizione - afferma Ugo Salini dell'Associazione Per Tramonti - si vuole porre l'accento sul rapporto tra le terre e il mare, rapporto fondamentale e critico del territorio locale. L'esplorazione del tema da parte dell'obiettivo fotografico intende documentare gli aspetti paesaggistici e le problematiche evidenti e nascoste. Ci aspettiamo che emergano gli aspetti del paesaggio che testimoniano il rapporto del territorio con la sua interazione con il mare." Per ordinare il calendario "Il Mio Tramonti 2020" inviare una mail a: giannipaxia@gmail.com