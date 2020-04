Un altro spezzino prova a sfondare, Horus pubblica "Chico Malo"

La Spezia - In questo momento difficile per tutti noi Horus (all’anagrafe David Martuccio), giovane artista spezzino, condivide il suo ultimo brano a tutti i suoi supporters. Chico Malo (uscito il 15 aprile su tutti i digital stores) in featuring con Malena Gutierrez, anticipa quella che sarà un’estate sicuramente diversa da tutte le altre. La produzione interamente spezzina, uscita su E-Lab Music e prodotta da Nk Studio s.r.l. è lo sforzo congiunto di tante piccole realtà di giovani imprenditori in diversi campi artistici. Il videoclip, che uscirà su YouTube il 24 Aprile, è curato da Alessandro Mantelli (regista 25 enne spezzino) e le riprese sono state effettuate al Bartleboom di Sarzana.

“Creare entusiasmo a livello locale è la nostra missione” sostengono Nicolò Spinatelli ed Elia Martorini Venturini (A&R di E-lab, soci fondatori e produttori per Nk Studio s.r.l.) che, puntando sulla creatività di tutti gli artisti della zona, senza scappare in realtà più grandi per cercare fortuna, puntano a costituire un vero e proprio nuovo “movimento musicale spezzino”. Il brano Chico Malo ci riporta indietro di qualche mese, quando i problemi che vivevamo erano totalmente differenti da quelli che ci troviamo ora davanti. “Farlo uscire in questo momento- continuano i giovani imprenditori- è un modo per voler comunicare a tutti che la vita va avanti, che non bisogna mai chinare la testa ed arrendersi, che un sorriso ed un’ emozione , in alcuni casi, sono una vera e propria terapia contro la depressione che in un momento difficile (come quello in cui ci troviamo), può farsi strada nella nostra testa.”



E sui social network locali è già mania per la coreografia di questo tormentone reggaeton. Su tiktok i giovani supporter si sfidano nelle cosiddette “challenge” per imitare il balletto della traccia (che nel videoclip è stato eseguito dagli allievi della scuola di ballo “Dancing Project” del maestro Manuel Damelli).

Con questa ennesima produzione continua a crescere il catalogo editoriale di E-Lab music (casa editrice fondata dal producer Francesco Amato, che nella sua carriera discografica vanta innumerevoli dischi d’oro per le sue produzioni firmate “Double You”) che sta raccogliendo il più possibile le idee musicali di tutti quegli artisti spezzini che vogliano compiere un salto nel vuoto ed immergersi nel mondo della discografia di alto livello.

Sono in programma tante nuove uscite per Beatgarden records, nata ricordiamo con il brano 0187 di Del1 e Frequenza che è voluto essere una vera e propria celebrazione della nostra splendida provincia. Restate connessi con i canali ufficiali per supportare la “scena spezzina”.