Un abbonamento oppure uno sconto al cinema, aperto lo sportello del Nuovo

La Spezia - "Cinema chiuso? Cuore aperto". Si tratta di una nuova iniziativa organizzata dal cinema Nuovo. Tutti i martedì e i giovedì il Nuovo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 apre lo sportello di Via Colombo 99 al pubblico dove si potrà acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara. "Può essere un'idea regalo di Natale e si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile - spiegano dal Cinema il Nuovo -. Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi".

Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo.

Novità: si possono acquistare i nuovi abbonamenti on line tramite il sito: https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions