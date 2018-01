Un Carnevale da (ri)scoprire

Al museo "Etnografico" inaugurata ieri la rassegna dedicata ad una manifestazione che si vuol recuperare. Partendo come sempre dalla storia.

La Spezia - Pomeriggio inaugurale quello di ieri per la mostra sul Carnevale spezzino, ospitata presso le stanze del Museo Etnografico, in Via del Prione. Progettata e allestita per la prima volta quest’anno, resterà aperta fino a lunedì 19 marzo, in occasione della festa patronale di San Giuseppe. L’evento è promosso dai Servizi Culturali del Comune della Spezia e dal Museo cittadino in collaborazione con l’Associazione Prospezia e ieri il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell'assessore alla cultura Paolo Asti che ha dato il la all'esposizione. La mostra si pone l’obiettivo di diventare un evento ricorrente che apporti nuova linfa agli studi e alla conoscenza di un periodo storico di notevole importanza per la Spezia, ovvero l’arco temporale che va dal 1850 circa e giunge fino al secondo conflitto mondiale. L’esposizione si concentra su un prodotto tipicamente spezzino: la canzonetta. Il Museo Etnografico ne possiede la collezione quasi completa grazie all’instancabile opera di raccolta di Giovanni Podenzana, che fu tra l’altro una delle figure promotrici di sfilate e carri carnevaleschi.