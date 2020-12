Tutto Ken Loach nel circuito Il Nuovo - Astoria - Garibaldi

La Spezia - I cinema il Nuovo-Astoria-Garibaldi sulla piattaforma MioCinema ospitano il cinema libero di Ken Loach. Una rassegna cinematografica dedicata al regista britannico, Ken Loach ha sempre raccontato nei suoi film le sofferenze e le lotte degli uomini contro le ingiustizie sociali. “La sfida per il cinema - ha detto Ken Loach - è la stessa da sempre: illuminare il buio con un messaggio forte, raccontando storie coinvolgenti. Il cinema italiano ci riuscì magnificamente già cinquant’anni fa. Riusciamo a farlo ancora oggi? La mia solidarietà a chi, in Italia, continua a lottare per la giustizia sociale e un futuro migliore”. Dopo la diretta con il regista su Facebook di martedì 15 dicembre alle 20.30 seguirà la rassegna per tutto il periodo festivo.



Titoli della rassegna

Io, Daniel Blake

Un uomo e una donna in difficoltà si aiutano a vicenda e fanno i conti con una politica sociale molto ostile.

Jimmy’s Hall Ken Loach torna in modo inusuale a raccontare quel l'Irlanda che già in passato era stata al centro del suo cinema.



La parte degli angeli

Una gustosa commedia umana che unisce, con grande equilibrio, dramma e sorriso.



L'altra verità

Quando Frankie, guardia privata a Baghdad, viene ucciso sulla Route Irish, il suo collega Fergus decide di scoprire la verità su quella morte



Il mio amico Eric

Eric sembra aver perso completamente il controllo della sua vita, la moglie lo ha lasciato e i gli amici non riescono ad aiutarlo. Ma il suo mito Eric Cantona, arriva magicamente a dargli tutte le soluzioni.



In questo mondo libero

Angie, dopo un licenziamento, decide di mettersi in proprio. Crea un'agenzia finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati. Il film è stato premiato al Festival di Venezia



Il vento che accarezza l’erba

Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di Cannes



Un bacio appassionato

Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di Cannes



Sweet 16

La storia di un'adolescenza difficile, quella di Lyam, che aspetta l'uscita dal carcere della madre e spaccia eroina a Glasgow. Il film è stato premiato al Festival di Cannes



Paul Mick e gli altri

Pamphlet che narra la quotidianità di persone che non contano più nulla. In nome del liberismo si sacrifica qualsiasi ideale di tutela sociale. Per eliminare i 'furbi' (che fingevano di lavorare) si mettono in condizioni precarie innumerevoli famiglie



Bread and roses

La terra della libertà diventa oggetto di una lettura non certo tenera nei confronti dei processi di coercizione a cui vengono sottoposti colori i quali credono al sogno americano.



My name is Joe

Uno dei personaggi destinati a stagliarsi nella filmografia loachiana grazie al contributo non secondario di Peter Mullan.



Terra e libertà

Un film palpitante e vero che vuole togliersi dall'impaccio dell'apologia adottando la scelta del punto di vista di David Carr, filtro singolo di una storia comune.