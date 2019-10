Tutti in passerella, al Camec, per Aism... Assessori e senatrice comprese

La Spezia - Belle, bellissime e qualcuna ha dismesso i panni di amministratrice, parlamentare e senatrice diventando una modella... a fin di bene. E' questo lo spirito che ha accompagnato l'iniziativa benefica "Moda e solidarietà" che si è tenuta ieri sera al Camec della Spezia. L'intero ricavato è stato devoluto all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Per una sera, come i jet set più esclusivi, le gallerie del Camec sono diventate passerelle ospitando modelli e modelle, chi alle prime armi e chi meno, per raccogliere fondi. Tra le 'scoperte' della serata anche la senatrice Stefania Pucciarelli, la parlamentare Manuela Gagliardi e l'assessore del Comune della Spezia Giulia Giorgi.

Molti giovani modelli erano esperti della passerella. All'iniziativa hanno aderito: Used a second life, Lola by Sandro Ferrone, Ruggeri Intimo, Camaldi, Roberto Ghezzi, Greco Sister, Chou Chou, Malpeli Gioielleria, Poker e Sandro Ferrone. Hanno contribuito alla serata anche Trio piante Arcola e centro medico lunense di Sarzana.



La cena si è svolta con la collaborazione di alcune aziende spezzine che hanno voluto contribuire alla buona riuscita dell'evento: Food of Scotland, Caffetteria Bar Pasticceria Ilaria, L’orto in Città, Salumeria Gerali, Focacceria Cavour 31, Panificio Pasticceria Amelia, Bar Pasticceria Punto di Incontro (Ceparana), M.A. La Qualità, Trattoria dal Negrao, KIKO Sushi, Il Pane della Foce, Bar New Gallery, Pasticceria Panificio Censoplano A&G di Giuseppe Censoplano, Panificio Condotti, Antica Osteria dei Camalli, Ristorante Il Cantiere dei Sapori, Bar Europa, Soluzioni Srl (marketing-pubblicità-eventi), Bar Khotee, Nonno Beppe Catering, Carta Matta, Baldassini Srl (Ceparana), Bar Enoteca Utopia, Drogheria La Dolce Vita.

Gandolfo Arredamenti ha messo a disposizione la propria esposizione per tutte le prove antecedenti la sfilata.

Per la parte tecnica hanno collaborato: Stella & Lia Parrucchiere, Sound Doctor DJ, Fotografia Ass. Fotografica "Liberi di Vedere" e Stefano Stradini Fotografo, Coreografia Erika F., Ambientazione Arch. Davide Bassi, live Music Simone Gananti e Giulia del Rio Make up Lyssy Saleme e Greta. Hanno presentato la serata Francesca Bassi ed Antonella Occhipinti.



AISM è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla attraverso la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, l’erogazione di servizi a livello nazionale e locale, la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone affette da SM, affinché siano pienamente partecipi e autonome.

La nobile causa e l'entusiasmo delle organizzatrici hanno consentito il coinvolgimento di tante realtà di settori diversificati.