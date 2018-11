Tutti i premiati del "Lunigiana-Cinque Terre"

La Spezia - La società Dante Alighieri mercoledì 7 novembre alle 16 organizza nel salone Pozzoli di Confindustria via Don Minzoni 2 la cerimonia di consegna dei Premi Lunigiana-Cinque Terre in occasione della XLI Giornata del Libro. La Commissione di giuria del premio è costituita da Pietro Baldi Presidente, Paolo Bertini, Marisa Marino, Valerio Cremolini, Carlo Raggi, Attilio Ferrero, Maurizio Simonini e Ignazio Gaudiosi.

"In quell’occasione saranno premiati personaggi spezzini che abbiano dato sensibile risalto e contribuito alla valorizzazione del nostro territorio - spiegano gli organizzatori -. La Dante promuove questi incontri e in particolare questa giornata del libro giunta alla 51° edizione e con il premio Spezia-Lunigiana giunto alla 48° edizione, per valorizzare i talenti spezzini portatori di accrescimento culturale dando la possibilità, da parte nostra, di nuove conoscenze nei vasti rami della cultura utili a mantenere la memoria delle nostre radici , le nostre origini , la nostra appartenenza , la nostra identità rendendoli così familiari da far contaminare e integrare nella nostra comunità anche quelli presenti per lavoro e necessità".

La Giuria esaminatrice dopo aver visionato le opere proposte e analizzato i curricula dei partecipanti ha deliberato di consegnare i premi ai seguenti vincitori per l'anno 2018



Federica Maggiani –presidente del Cna (Confederazione dell’Artigianato e della piccola e media Impresa ) Premio Lunigiana Donna - Il premio le è stato attribuito per il suo grande impegno nel mondo industriale , per le grandi responsabilità che ha in tempi molto difficili per le piccole e medie industrie del nostro territorio e per avere sempre tenuto presente i valori morali e etici nello svolgere il proprio ruolo nella vita sociale collegandosi e trasmettendo le proprie esperienze . attraverso incontri e conferenze, con i cittadini e con i giovani.



Italo Lunghi direttore di Teleliguriasud “premio per la comunicazione Il premio gli è stato attribuito per le sue fatiche giornalistiche e televisive nel dare ai telespettatori la tempestività della notizia nel trasmettere attraverso l’informazione l’affermazione forte dell’appartenenza alla nostra terra , ricca di vitalità e prospettive. – Piergino Scardigli ricercatore e scrittore premio per la ricerca storica ; per il suo personale impegno e la sua missione educativa volta a sviluppare nel nostro territorio la conoscenza delle bellezze, della storia e delle tradizioni dei nostri luoghi anche più nascosti della Provincia al fine di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza,alla tutela e alla conservazione del nostro immenso patrimonio culturale anche attraverso la ricerca di nuovi modi di fruizione e sviluppo. Francesco Vaccarone, uno dei migliori artisti spezzini viventi, per le Arti ; Guttuso diceva della sua pittura :….è interessante dei frammenti di forme che nel loro singolare ordinarsi (quasi di "collage") suggeriscono una immagine surreale, che tuttavia non appartiene all'usuale magazzino surrealista ma si ordinano, o sono pronti per essere ordinati, come pezzi di ma composizione a venire. Voglio dire che c'è già nel loro ordine sparso il nucleo dell'immagine. In questo gioco si ricompongono magicamente le premesse di una visione cosmica nella quale si affaccia, mi sembra sempre più spesso, la presenza degli oggetti e della figura umana. …per l’ Editoria Irene Giacchè a cui sarà consegnato il Premio Cinque Terre. Il premio le è stato attribuito, per le sue diverse attività legate alla scrittura e alla cultura con lo scopo primario di diffondere la nostra lingua e le nostre tradizioni attraverso la pubblicazione di opere di vari scrittori . Successivamente verranno premiati gli studenti del liceo classico Costa :5 A Sofia Capone, 5B Eleonora Messuri , 5C Alice Bosco , 5D Alessandro Russo , 5E Aiemi Desideri e Andrea Giorgilli distintisi negli studi umanistici con il premio “ Quinto Ennio “.

La Cooperativa Agricola Cinque-Terre al termine della cerimonia ci delizierà con i suoi prodotti ed è previsto un servizio di sala . Si ringrazia per la collaborazione Ance , Porto Lotti spa , Cooperativa Agricoltura delle Cinque terre