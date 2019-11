Tutte le emozioni del Premio Lunezia, da Gigi D'Alessio a D'Amati

La Spezia - Serata spettacolare ieri sera al Civico per il gran finale del Premio Lunezia 2019. Sul palco oltre alle nuove proposte anche il cantautore partenopeo Gigi D'Alessio che ha ritirato il premio per il miglior album. La serata, gratuita, ha riscosso enorme successo di pubblico con un annunciato tutto esaurito.

Oltre al conosciutissimo D'Alessio si sono alternati sul palco grandi nomi e il vincitore assoluto Giuseppe D'Amati e la sua "Isola di plastica". Tra i grandi nomi sul palco: anche Noemi, Tiromancino, Danti, Cara & Samuel Heron. La direzione musicale è stata affidafa a Beppe Stanco e sul palco anche l'intramontabile Loredana D'Anghera.

Una serata di grandi emozioni con un altro "vip" tutto spezzino Simone Bianchi, per tutti Simi, che ha impersonato il mitico Freddy Mercury e poi si è "concesso" con una simpatica foto assieme alla cantante Noemi.

Scrosci di applausi continui per una serata che ha coinvolto il pubblico e che mette di fatto in archivio l'ezione del premio che nasce nel 1996 sotto l'egida del patron Stefano De Martino.