Tutta l'arte di Cristòbal Jodorowsky tocca Lerici e La Spezia

Doppio appuntamento con l'artista messicano. Porterà in scena "Danzando con la vita" e terrà un seminario.

La Spezia - L’artista Cristóbal Jodorowsky torna alla Spezia, questa volta in una doppia veste. Il 27 novembre sarà al Cinema Teatro Astoria di Lerici, come performer nello spettacolo “Danzando con la Vita” da lui scritto ed interpretato e, il 28 Novembre, presso Lo Spazio Vuoto alla Spezia, come psicomago, ne le consulte personali con atti psicomagici.

Chi ha già assistito ai lavori di Cristóbal Jodorowsky è testimone di un’esperienza profonda che agisce a lento rilascio, anche oltre lo spazio teatrale. Psicoteatro, pscicomagia, e teatralizzazione genealogica, vengono tessuti insieme dall’artista messicano in un modo sempre nuovo.

“Abbiamo affidato a Cristóbal e al suo ultimo lavoro teatrale, il compito di riportare a Lerici una proposta culturale oltre le convenzioni e le etichette, al confine tra il teatro, la performance e la psicologia.” - Spiega Malcolm Bilotta, psicologo e ideatore di Consapevolmente: progetto per la diffusione di pratiche, pensieri e visioni “consapevoli”, attraverso il dialogo tra saperi umanistici e saperi scientifici, che ha mosso i primi passi proprio nel borgo rivierasco.

Un palco importante quello dell’Astoria, già calcato dal padre Alejandro, Patch Adams, Fritjof Capra, Claudio Naranjo, Giovanni Lindo Ferretti, Teho Teardo e Blixa Bargeld: solo alcune delle grandi personalità richiamate a Lerici nelle passate edizioni del Festival Consapevolmente, allo scopo di offrire nuove ed originali chiavi di lettura della realtà attraverso l’arte, la scienza e le pratiche olistiche.

“Nessuno meglio di Cristóbal Jodorowsky - conclude Bilotta - può dunque incarnare questo desiderio di libertà espressiva che non si rassegna ad essere imbrigliato in un unico ambito culturale.”

Tempo e spazio vengono sospesi in un flusso continuo con il pubblico, il quale, nei suoi lavori riveste un ruolo fondamentale. Il teatro con Cristóbal diventa dinamico, divertente , coinvolgente e al contempo commuovente. Non semplice intrattenimento ma una porta d’accesso ad luogo di libertà e conoscenza senza compromessi.

Sempre nel segno della psicomagia, il 28 novembre, dalle 16 alle 20, presso Lo Spazio Vuoto, in Via del Canaletto, n. 327, alla Spezia, Cristóbal Jodorowsky, è invece a disposizione per le consulte personali con atti psicomagini,. Le consulte consistono in una sessione di gruppo in cui ogni partecipante pone una domanda personale riguardo ad un tema della propria vita. Una volta focalizzata bene la domanda ed individuato il nodo fondamentale Cristóbal assegna al consultate l'atto psicomagico personalizzato.

Cos'è un atto psicomagico? L'Atto Psicomagico è un atto metaforico che utilizza un linguaggio simbolico che parla direttamente all’inconscio, quello dei sogni. L'atto psicomagico ha il valore di guarigione che hanno i sogni. Quando si esegue un atto psicomagico è come vivere un sogno nella realtà, con la differenza che qui agisce anche il corpo.

Come si svolge l’incontro. È un incontro di gruppo. Il numero dei partecipanti è molto ristretto (massimo 20 persone), proprio perché ognuno avrà modo di lavorare personalmente con Cristóbal. Ogni persona pone la propria domanda e avrà una consulta e un dettagliato Atto Psicomagico personale. Il valore energetico e terapeutico del gruppo è molto importante.

Prevendite Per lo spettacolo “Danzando con la vita” e consulte personali: online su eventbrite al http://www.consapevol-mente.it/psicoteatro-danzando-la-vita- cristobal-jodorowsky/

o presso Libreria il Contrappunto, Via Galileo Galilei n.17 La Spezia Coperativa La Gramigna, Piazza Cesare Battisti n.42, La Spezia