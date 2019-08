Turismo, operatori internazionali a ottobre a Spezia per 'Active Leisure'

La Spezia - Sarà la società Network&Comunication, con sede a Roma, a organizzare l’evento “Workshop Active Leisure – La Spezia e Terre dei Poeti” il 16, 17 e 18 ottobre prossimi. La scelta è avvenuta attraverso una dimostrazione d’interesse formalizzata dal Comune della Spezia, Assessorato al Turismo, capofila dell’iniziativa, che raccoglie l’adesione partecipata dei comuni di Aulla, Portovenere, Riccò del Golfo e del Parco delle 5 Terre, a cui ha dato la propria adesione anche Costa Crociere in qualità di affidatario della stazione crocieristica della Spezia in cui si svolgerà parte dell’evento.



“Si tratta di un’iniziativa, voluta dal Tavolo Tecnico del Turismo presso il Comune della Spezia, organizzata al fine della destagionalizzazione dei flussi turistici del nostro territorio – precisa l’assessore al Turismo Paolo Asti -. Insieme agli operatori infatti abbiamo deciso di invitare buyers provenienti da Nord America, Nord Europa e Cina, specializzati nel turismo attivo, a compiere un’esperienza in loco per comprendere quel che i nostri luoghi possono offrire nel periodo invernale in cui il clima dei paesi di provenienza dei nostri ospiti permettono una ridotta attività outdoor. Quindi, non solo un B2B, tra compratori stranieri e operatori locali, capaci di confezionare prodotti e pacchetti di attrazione turistica legati alla bellezza e alle opportunità offerte dal nostro golfo e dalla tradizione enogastronomica che ci lega alla Val di Vara e alla Lunigiana, con manieri e castelli quali identità comuni, ma anche la possibilità di compiere, da parte degli stessi buyers, una visita esperienziale magari navigando per il Golfo dei Poeti o attraverso i sentieri del Parco delle 5 Terre passando per il Muzzerone e Portovenere. – precisa Asti che così conclude - All’atto dell’insediamento dell’amministrazione Peracchini avevamo promesso che con il turismo saremo passati dall’improvvisazione alla programmazione e così stiamo facendo.”



Network&Comunication srl fa parte del gruppo Travel che opera nel turismo da oltre trenta anni e vanta una rivista di interesse professionale per il turismo rivolto alle imprese turistiche e un sito web della testata www.travelquotidiano.com . Ha una divisione eventi operativa dal 2010 con cui organizza il Travel Open Day, una mini fiera itinerante che si svolge ogni anno in grandi e piccole città d’Italia per favorire gli incontri tra gli operatori, con una cadenza media di oltre 40 ogni anno. Organizza inoltre il Travel Open Day Italy, ovvero eventi di promozione del territorio italiano in Germania, Svizzera, Slovenia ecc. Molti altri gli eventi organizzati in città italiane per l’Ente del Turismo Spagnolo, della Croazia, Thailandia, Sri Lanka e dell’Egitto. Ha organizzato inoltre per conto di Toscana Promozione Turistica Buy Tuscany 2018 e 2019 e ha già lavorato nel territorio spezzino organizzando per conto di CCIA Riviere della Liguria” l’evento B2B dedicato al Progetto Sistina nel giugno scorso.

Per l’organizzazione la società riceverà la somma di € 30.000 comprensiva di IVA con cui dovrà farsi carico, oltre all’organizzazione e alla realizzazione di un marchio dedicato all’evento, anche dell’ospitalità per gli intervenuti, anche dei costi di voli e transfert da e per gli aeroporti di arrivo e partenza.