Triple Bill in diretta da Londra, al Nuovo tre coreografie contemporanee per chi ama la danza

La Spezia - Giovedì 16 maggio al cinema Il Nuoco, alle 20.15, "Triple Bill" in diretta via satellite dal Royal Ballet di Londra: tre coreografie, due recenti e una inedita, di tre noti coreografi: Christopher Wheeldon, Crystal Pite e Sidi Larbi Cherkaoui.

L’appuntamento della Royal Opera House di maggio è con il balletto contemporaneo.



Apre Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, ispirato al cambiamento delle stagioni e incentrato su sette coppie che si separano e si mescolano tra di loro. La coreografia si snoda sulla musica di Vivaldi ed Ezio Bosso ed è illuminata dai colori del tramonto.



Segue Medusa, il pezzo inedito del coreografo belga Sidi Larbi Cherkaoui, che è un vero e proprio inno alla contemporaneità. E’ questa la prima coreografia che l’eclettico artista belga firma per la compagnia inglese. Segnaliamo che il 23 aprile 2019 è possibile seguire le prove di questo balletto in streaming sul canale YouTube della Royal Opera House.



Chiude Flight Pattern di Crystal Pite: qui, attraverso la danza contemporanea, la coreografa canadese esprime una toccante riflessione sulla crisi dei migranti, con 36 ballerini che si muovono all’unisono sulle note della musica tratta dalla Symphony of Sorrowful Songs di Henryk Mikolaj Górecki.