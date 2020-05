Tributo a Margherita Hack col Gad della Spezia

La Spezia - Come ogni settimana, proseguono gli appuntamenti astronomici a disposizione del pubblico, in modalità telematica. L'appuntamento in modalità telematica del GAD questa settimana sarà giovedì 21 maggio, alle 21. L'argomento è "Tributo a Margherita Hack" con video-interviste di Giusy Mele (GAD). Seguirà un ricordo di Margherita di Claudio Lopresti. L'argomento che verrà affrontato sarà una dedica, un ricordo e un tributo alla grande astrofisica italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, grazie alla sua competenza e anche e soprattutto per la sua grande abilità a trasmettere in modo chiaro e comprensibile a tutti argomenti complessi come quelli delle scienze astronomiche; ma anche per le sue doti di umanità e disponibilità che ne ha fatto un'icona presso tutti gli appassionati di scienza e di cultura.



Saranno ospiti la dott.ssa Rosanna Faraggiana (allieva di Margherita Hack) e il prof. Paolo Stenner (collaboratore di

Margherita Hack). La conferenza avrà carattere divulgativo, è accessibile a tutti e gratuita. Per assistere all'incontro occorre collegarsi via internet a questo indirizzo: www.gotomeet.me/UAI-Webconf/delegazione oppure accedere dall'home page del GAD: www.astronomiadigitale.com - cliccando sul link suddetto). Se non si riesce ad ascoltare bene l'audio, è possibile accedere, in contemporanea, anche tramite telefono, al numero 02 9129 4627, codice accesso (per l'audio telefonico): 946-182-493. In questo modo potrete seguire la conferenza sul video del pc ed ascoltare con il cellulare. Durante la conferenza, disabilitare il proprio microfono e webcam (è possibile riabilitare il microfono solo temporaneamente se si vuole intervenire).