Tre borse di studio ai giovani per la Masterclass di scrittura di Giulio Mozzi

La Spezia - Tra un mese Giulio Mozzi, il fondatore della Bottega di Narrazione, e forse il più noto tra gli insegnanti di scrittura creativa del nostro Paese, sarà alla Spezia per una Masterclass di due giorni, organizzata dai Mitilanti al The Poet Hotel (5-6 ottobre). Per l'occasione, il collettivo di poeti performativi ha indetto un bando per giovani studenti tra i 16 e i 24 anni che così possono partecipare gratuitamente alla Masterclass.



Come partecipare alla selezione per ottenere un posto totalmente gratuito?

? Invia un tuo testo, poesia o racconto, [max 3000 battute spazi inclusi], al profilo Facebook/Instagram dei Mitilanti entro il 10/09

? metti il like/follow alla pagina Facebook/Instagram dei Mitilanti

? condividi l'evento Facebook con i tuoi amici



Per tutti: è inoltre ancora possibile iscriversi al corso con tariffa agevolata (155€ invece di 180€, fino al 10 settembre). Per maggiori dettagli: https://www.facebook.com/events/422258088497957/