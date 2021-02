Tramandare le fiabe marinare, parte il progetto "Il golfo favoloso"

La Spezia - Recuperare le fiabe popolari per raccontare ai più piccoli le memorie marinare del golfo della Spezia. È l’obbiettivo di "Il golfo favoloso", il progetto teatrale che l’Associazione La Nave di Carta, in collaborazione con Il Cantiere della Memoria e l’Associazione culturale KrakenTeatro ha avviato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando Cultura in Movimento, per promuovere la valorizzazione dell’identità culturale del territorio.



Tra mostri marini, pescatori, pirati, corsari e marinai nelle fiabe popolari, nelle leggende, nelle filastrocche del golfo ci sono le tracce della storia marinara del territorio che, per secoli, sono state tramandate oralmente, nelle famiglie e dai cantastorie. "Il golfo favoloso" riprende proprio l’antica arte dei cantastorie per mettere in scena uno spettacolo teatrale per i più piccoli che, Covid permettendo, andrà in scena per la Giornata del mare 2021. Palcoscenico sarà la goletta Oloferne ormeggiata nel borgo delle Grazie, in scena ci saranno le attrici Jole Rosa, Cecilia Malatesta e Angela Teodori.



A sostenere l’iniziativa anche il Teatro Civico della Spezia che ha messo a disposizione il palcoscenico per le prove dello spettacolo nell’ambito del progetto il Teatro Civico per le Associazioni spezzine. La produzione dello spettacolo sarà anche l’occasione per costruire un archivio delle fiabe, delle leggende, delle filastrocche che un tempo venivano raccontate nelle famiglie del golfo. Tre i modi per segnalare o raccontare una storia del golfo: via email a segreteria@navedicarta.it; via wp al numero 393 0821870, oppure attraverso le pagine Fb di La Nave di Carta e del Cantiere della Memoria.



Il progetto IL GOLFO FAVOLOSO ha il patrocinio del Comune di Portovenere.