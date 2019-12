Tra la Liguria e New York nasce il primo disco dei Monêtre

La Spezia - “Monêtre” è l’album d’esordio dell’omonima band ligure, registrato e mixato da Nicola Sannino al Tabasco Studio di Sori uscito ieri per Libellula Music/OuZeL/Marsiglia, distribuito da Believe/Audioglobe. I Monêtre si ispirano all’alt-rock degli anni Novanta e Duemila e al contempo, grazie alla magnetica voce di Federica, strizzano l’occhio all’indie-pop più moderno, per una resa finale omogenea ed equilibrata, seppur influenzata da diverse esperienze e gusti musicali. Un disco nostalgico e riflessivo, talvolta energico, altre volte drammatico o rabbioso. Monêtre suona in modo volutamente simile a come sarebbe dal vivo: in studio, infatti, si è lavorato proprio cercando un bilanciamento tra il restare fedeli al sound naturale della band, e l’esplorare le possibilità concesse dalla registrazione in studio.

La band sarà in concerto per presentare il disco il 26 dicembre a laClaque di Genova (qui la prevendita). Il disco è disponibile su Spotify qui.



"Il progetto Monêtre per me è nato dall’intenzione, direi quasi ossessione, di voler realizzare un album che riprendesse la purezza delle sonorità del decennio a cavallo dei Duemila in cui gli strumenti tradizionali del rock (chitarre, basso e batteria) hanno un gusto genuino, pochi effetti, e suonano con un’immediatezza che è difficile cogliere nei dischi molto prodotti - spiega Mauro Costagli - Volevo associare ritmiche per me più intriganti (i 7/4 e i suoi derivati), accordature diverse per le chitarre, armonie il più possibile originali, senza rinnegare l’impronta grunge della mia formazione. Sono felice della resa finale del disco perché, oltre a trovarci concretizzate le mie motivazioni iniziali, ci scopro ogni volta il valore aggiunto di ogni membro della band: dal gusto delle batterie di Luca, alla fantasia delle chitarre di Marco, dalla coerenza dei bassi di Ale alla naturalezza della voce di Federica, che rende melodici e spontanei anche passaggi che, in fase compositiva, mi sembravano più ostici".

"Quando Ale mi ha fatto ascoltare i brani, chiedendomi se volevo cantarci su, ero molto scettica: il sound complesso, le chitarre, con i loro arpeggi e armonie, mi sembrava dessero già di per sé un senso alle canzoni; temevo anche che aggiungere le voci a distanza, lontana dal resto della band, sarebbe potuto risultare "forzato" - ammette Federica Tassano - All’inizio è stato piuttosto complicato e frustrante, poi però, una canzone dopo l’altra, ho cominciato a divertirmi e prendere gusto nel cercare soluzioni vocali semplici per brani complessi e sono contenta del risultato raggiunto". "Sono stato invitato a unirmi alla band quando quasi metà dei brani erano già stati scritti - dice Marco Siddi - La mia prima reazione è stata 'Siete così sicuri che questa band abbia bisogno di una seconda chitarra?'. E poi ho scoperto che a volte tocca darsi da fare anche per dimostrare di aver avuto torto".



Bio

I Monêtre sono Mauro Costagli (chitarra), Alessandro Zangani (basso), Luca Schittzer (batteria), Marco Siddi (chitarra) e Federica Tassano (voce). Tra la fine dei ‘90 a i primi ‘00, Mauro suonava nei Morose e Lo-fi Sucks!, e, con Luca, negli ONQ. Nello stesso periodo Luca e Marco militavano nei Llewelyn. Federica faceva parte degli Antigone, e oggi a New York canta coi Sooner. Alessandro è bassista anche di Do Nascimiento e Renara. I Monêtre nascono a fine estate 2017 alla Spezia come trio strumentale (Mauro/Ale/Luca). Nell’autunno Federica, che vive a New York, si unisce alla formazione come “cantante per corrispondenza”, e di lì a poco la line-up si completa con l’arrivo di Marco alla seconda chitarra. Il modus operandi dei Monêtre ha finora seguito un protocollo abbastanza regolare: Mauro ordisce i brani, che vengono poi arrangiati insieme in sala prove; le registrazioni vengono condivise online con Federica, che si occupa dei testi e delle melodie vocali; attraverso poche interazioni si arriva alla forma definitiva di ogni brano. Il disco d’esordio, in uscita il 6 dicembre 2019 per Libellula Music/OuZeL/Marsiglia, e distribuito da Believe/Audioglobe, è stato registrato al Tabasco Studio di Nicola Sannino.