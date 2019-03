Tra gli appuntamenti Aidea anche un'introduzione al Buddhismo

La Spezia - Aidea, gli appuntamenti della settimana.



martedì 2 aprile alle ore 15,45 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi per il corso di

Storiadell’arte, avrà luogo incontro tenuto da Giovanna Riu, critico d’arte sul tema Arte e politica, il dibattito culturale nel periodo postbellico



martedì 2 aprile ore 17.15 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea

a cura di Lorenzo TRONFI, storico, Kennedy, Chruscev e Giovanni XXIII, tre protagonisti nella Guerra Fredda.



giovedì 4 aprile ore 16.00 presso L. Classico, per filosofia: L'età ellenistica modifica radicalmente il pensiero greco classico. L'attenzione dei pensatori si sofferma sulle problematiche esistenziali di un'epoca di grande crisi politica e sociale. Stoici ed epicurei, anche attraverso differenti visioni della natura e del cosmo, cercano di indirizzare gli uomini verso l'allontanamento dall'angoscia e la ricerca di una possibile serenità di vita. a cura di P. Fattori, docente di filosofia e storia



Venerdì 5 aprile, alle ore 10,30 -12.30 presso sede Aidea V Persio 27, workshop “imparare a migliorare le proprie foto con lo smartphone” con l’aiuto della fotografa Marta Sampietro



Sabato 6 aprile alle ore 18,30 presso sede Aidea V Persio 27, Introduzione al Buddhismo Tibetano, Le sei Paramità(o perfezioni)Relatore il maestro Gesche Lobsang Tenkyong, monaco buddista, nato in Tibet nel 1958 e costretto all'esilio in India, ha proseguito gli studi presso l'università monastica di Sera Je conseguendo il più alto titolo di studi raggiungibile all'interno della tradizione Gelupa. Le sei Paramità sono stati della mente che conducono alla liberazione e all'illuminazione.

Il Buddha indicò come comprendere questi sei stati mentali, per poter realizzare i nostri obiettivi nella vita. E’ richiesta la prenotazione, posti limitati



Informazioni Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia/ iscrizioni mart., giov, h 10-12; lun., merc., giov, vener. h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Corsi istituzionali riservati ai soci. associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese