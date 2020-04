Tour virtuali interattivi gratuiti per le comunità, la terza e la quarta età e le scuole

La Spezia - Con lo slogan “Non potete visitare la città e i nostri magnifici borghi? Veniamo noi nelle vostre case e nelle vostre classi”, le guide abilitate locali dell'Associazione Guide Turistiche Liguria lanciano tour gratuiti in “video conferenza” per la primavera 2020. L'emergenza Covid 19 ha azzerato le attività delle guide turistiche che vedono tutte le prenotazioni cancellate e non hanno alcuna sicurezza circa i tempi di una possibile ripresa del turismo. In questo momento di temporanea assenza di lavoro, pur in una situazione di grande difficoltà economica, i soci di AGTL hanno pensato di dare un senso al loro “stare a casa”, mettendo la loro professionalità al servizio di chi è più fragile e degli studenti. La professione di Guida Turistica prevede, accanto alla conoscenza del patrimonio del territorio, una propensione all'incontro e al dialogo, indispensabili per fare divulgazione e per rendere le visite piacevoli momenti di un viaggio.



Gli itinerari virtuali sono, in primo luogo, a disposizione delle associazioni di volontariato, degli operatori dei servizi sociali e assistenziali per accompagnare, con una visita virtuale, giovani che vivono in comunità, anziani, rifugiati e, in generale, persone in difficoltà. La Comunità di Sant'Egidio di Genova ha già espresso interesse per questo progetto e siamo certi che riusciremo a portare la Genova e la Liguria in casa di molte persone! Le visite che non saranno prenotate da questa prima fascia di utenza saranno disponibili per classi di studenti che seguono programmi di didattica a distanza nell'anno scolastico in corso.



La particolarità di questo progetto è che le visite saranno offerte in videoconferenza: nulla di registrato e “asettico”, dunque, ma la possibilità di una chiacchierata su luoghi, storie, ricordi, tradizioni della nostra regione. Essendo veri incontri, anche se a distanza, i tour sono adattabili nei contenuti al tipo di utenza, dato che indubbiamente le curiosità e la percezione dei luoghi di un anziano sono diverse, ad esempio, da quelle di un adoloscente. Al momento sono disponibili 12 tour che interessano Genova, i Golfi del Paradiso, del Tigullio e dei Poeti, consultabili sul sito www.liguriainunastanza.com. Si va dai monumenti classici di Genova (i Palazzi dei Rolli, la cattedrale di San Lorenzo e il Porto) a passeggiate nel centro storico a caccia di curiosità; da itinerari tematici (Villa Durazzo Pallavicini, il Museo Chiossone e il Cimitero di Staglieno) fino ai quartieri della Grande Genova. E ancora Camogli, Portofino, il borgo di Pugliola e le tradizioni della nostra regione. “La nostra categoria ha necessità di interventi pubblici: misure di indennizzo a sgravi fiscali e contributivi e una promozione nuova del territorio.” Spiegano le guide turistiche che

aggiungono “Ci fa piacere però esserci e dare un contributo in un momento di difficoltà, offrendo ciò che sappiamo fare e sperando di portare un po' di sollievo e di divertimento”.