Tornano le letture condivise di "Tea for books e books for tea"

La Spezia - Primo incontro di presentazione del circolo di letture condivise Tea For Books "Donna mito modernità - cosa è cambiato?". L'appuntamento è previsto per il 21 settembre dalle 17 nei locali della scuola di danza Danseàvie in Via Monviso alla Spezia.

Il circolo di lettura Tea for Books & Books for Tea è dal 2013 un appuntamento mensile di letture condivise: un sabato al mese dedicato all'amore per la lettura. Incontri di carattere amatoriale nei quali confrontare opinioni e commentare i testi proposti.

Il tema per quest'anno 2018/19 sarà: “Punti di vista”.

Ogni incontro, di un'ora e mezza ciascuno, si svolgerà a numero chiuso presso la sede dell'Associazione Danseàvie in via Monviso 5/c a La Spezia alle 17, l'ora del tè e dei più classici appuntamenti tra amici.

Sarà inoltre attiva una serie di incontri dedicati ai ragazzi/e dai 14 ai 18 anni alle ore 15,00. E Il lonfo, un gruppo di lettura creativa rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, soprattutto quelli più restii ad avvicinarsi al libro.