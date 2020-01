Tornano le “Domeniche a Teatro” con “Pollicino”

La Spezia - Domenica 12 gennaio nuovo appuntamento con le “Domeniche a Teatro” al Civico della Spezia, nell’ambito della stagione dedicata a bambini e ragazzi. Una formula già sperimentata con successo nella precedente edizione, che incrementa gli appuntamenti molto apprezzati dai giovanissimi spettatori e dalle loro famiglie. Un modo per passare una domenica un po’ diversa, alla scoperta di storie e personaggi capaci di far sognare, divertire e riflettere.

L’appuntamento è alle 16.30 con Pollicino, protagonisti Simona Gambaro e Paolo Piano, per la regia e drammaturgia di Manuela Capece e Davide Doro.



Al centro della fiaba, la fame di una casa troppo stretta, il buio del bosco, l'odore dell'orco, l'intuito della fuga. Ed anche la felicità di un ritorno a casa, la pienezza del tesoro conquistato. Pollicino è un invito a diventare grandi senza paura. O meglio, a dar voce a quella paura, sana in ogni distacco, necessaria a farsi forti sulle proprie gambe, a trovare la strada nei momenti in cui tutto sembra troppo difficile. E così imparare la fiducia di potercela fare. Sulla scena, pennellate caravaggesche di buio e luce definiscono lo spazio e dipingono i personaggi. Una storia che nulla aggiunge e nulla toglie alla fiaba di Perrault, invitando i suoi spettatori nel viaggio del teatro che si fa metafora del viaggio di crescita.



Pollicino è prodotto da Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse in coproduzione con il Teatro del Piccione, un gruppo di artisti indipendenti che ha dato vita ad una tra le più riconosciute e premiate compagnie italiane di teatro ragazzi.

Luci e fonica: Simona Panella e Cosimo Francavilla. Scene e costumi: Teatro del Piccione – Compagnia Rodisio.

Lo spettacolo sarà replicato per le scuole lunedì 13 gennaio alle 10. Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it