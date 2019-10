Tornano i corsi di tedesco con l'Associazione Italo-Tedesca

La Spezia - Lunedì 7 ottobre inizieranno presso l’Associazione Culturale Italo-Tedesca di via Manin 27 i corsi annuali di lingua tedesca. I corsi si articolano in tre livelli di base con cadenza bisettimanale e due livelli avanzati con cadenza settimanale. Si ricorda che l’ACIT, partner del Goethe-Institut, è sede di esame autorizzata per le certificazioni del Quadro di riferimento europeo. Tali certificati sono riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero nell’ambito dell’economia, del commercio, del turismo oltre che ai fini degli studi universitari.



Per informazioni e iscrizioni: tel.0187 / 739625 (orario segreteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10,30-12 e inoltre lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17,30 alle 19), e-mail: info@acitlaspezia.it, www.acitlaspezia.it