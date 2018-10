Tornano gli "Anime" al Cinema. Il Nuovo apre con "Mirai"

La Spezia - Tre straordinari appuntamenti per la nuova stagione degli Anime al Cinema "Il Nuovo" della Spezia. Si parte con Mirai il 15-16-17 ottobre, del Maestro Mamoru Hosoda, il film che ha conquistato la critica di Cannes. Lunedì 15 alle 18, martedì 16 alle 17.30-21.15 e mercoledì 17 ottobre alle 21.15. Seguiranno gli appuntamenti con Penguin Highway, il lungometraggio tratto dal romanzo vincitore del Japan SF Grand Prize, e Voglio mangiare il tuo Pancreas, dal romanzo vincitore del Japan Bookseller Award, da cui è stato tratto anche il live-action campione d’incassi da oltre 30 milioni di dollari al botteghino. Mirai è un opera del regista de "La ragazza che saltava nel tempo" e "Wolf Children".



Il nuovo capolavoro di Mamoru Hosoda ha conquistato la critica di Cannes lo scorso maggio, dove è stato proiettato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalizateurs 2018. Protagonista di Mirai è Kun-chan, un bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal… Futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso gli occhi di un bambino.