Torna la rassegna "Gli anime al cinema" con Il Nuovo

La Spezia - Il cinema "Il Nuovo" presenta la stagione 2020 de Gli anime al cinema, che proporrà cinque eventi cinematografici. Il primo appuntamento è lunedì 3 febbraio (18.00), martedi 4 (21.15) e mercoledì 5 febbraio (21.15) con Promare, film d'animazione di produzione giapponese diretto da Hiroyuki Imaishi e coprodotto da Trigger e XFLAG. Non mancheranno anche My Hero Academia 2 e Ride Your Wave.

Promare di Hiroyuki Imaishi "con uno stile unico, colorato e strabiliante, Promare si spinge oltre e ridefinisce il cinema d’animazione robotico giapponese. La trama ci conduce in un universo in cui sono trascorsi trent’anni dall'apparizione dei Burnish, una razza di esseri mutanti armati di fiamma, che ha distrutto metà del mondo grazie al fuoco."



19 - 25 marzo 2020

My Hero Academia the Movie 2: The Heroes Rising

di Kenji Nagasaki

"In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. Ma un Villain di nome Nine farà la sua comparsa…"



20, 21 e 22 aprile 2020

Ride Your Wave

di Masaaki Yuasa

"Il film racconta la storia di Hinako, una studentessa universitaria amante del surf che si è appena trasferita in una piccola città sul mare. Quando scoppia un improvviso incendio nel suo condominio, Hinako viene salvata da Minato, un vigile del fuoco. Proprio quando i due sembrano essere ormai inseparabili, Minato perde la vita in un incidente in mare."



Estate 2020

Seven Days War

di Yuta Murano

"La storia ci porta in una torrida giornata d'estate, quando all’improvviso un'intera classe di una scuola media scompare nel nulla. Si pensa subito a un rapimento di massa, ma tra rapimenti veri e propri, isteria collettiva dei genitori e un sindaco corrotto, si scoprirà che i ragazzi si sono barricati in una fabbrica abbandonata in segno di ribellione contro gli adulti… "



Da definire

Fate/Stay Night Heaven's Feel III - Spring Song

di Tomonori Sudo

"Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del Santo Graal, al fine di ottenere la coppa onnipotente in grado di esaudire qualsiasi desiderio. Una guerra distorta, dove una ragazza di nome Sakura Matou annega nell’oscurità a causa dei peccati commessi, e un ragazzo di nome Shirou Emiya si lancia nella furiosa battaglia per proteggere la ragazza che ama e fermare la Guerra."