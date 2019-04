Torna la palestra di scrittura con i Mitilanti al Poggio orto bar

La Spezia - Hai un libro nel cassetto che non riesci a ultimare? Ti è sempre piaciuto raccontare storie ma non sei sicuro di quali siano gli strumenti giusti per farlo? Ti senti portato per la scrittura ma non hai sufficiente costanza per portare avanti i tuoi progetti? Vuoi imparare a comunicare meglio?



I Mitilanti ti invitano alla loro Palestra di Scrittura e Riordino Mentale, martedì 19 marzo alle 18,30, al Poggio Orto Bar, La Spezia. Dopo la lezione di prova, questa sarà la prima vera e propria: impareremo a scrivere insieme, partendo dall'esempio di grandi autori contemporanei, e grazie ad incontri a cadenza quindicinale



I Mitilanti sono un collettivo di poeti "performativi", attivo da 4 anni sul territorio. Organizzano convegni di poesia, workshop, poetry slam e, per il terzo anno, la Palestra di Scrittura.

Questa è la terza edizione della Palestra di Scrittura dei Mitilanti. Il corso si articolerà in 12 lezioni a cadenza bisettimanale.



Componente teorica e pratica avranno lo stesso peso; nel caso della prima, ai partecipanti saranno forniti numerosi esempi tratti da opere letterarie di vario genere, luoghi ed epoche diverse; questo materiale sarà utile per ragionare su numerosi temi: come costruire un personaggio plausibile, come stendere un dialogo, forme retoriche e come usarle. Per la seconda sono stati elaborati numerosi esercizi capaci di far riflettere sulle capacità di osservazione e di reperimento delle informazioni e, allo stesso tempo, favorire - tra i partecipanti - una produzione coerente e coesa sotto il profilo linguistico-testuale.



L'obiettivo è quello di esporre i partecipanti a un numero di esempi dalla letteratura, partendo dai grandi autori moderni e contemporanei, per aumentare la propria consapevolezza narrativa e migliorare altresì l'efficacia della propria comunicazione.

La Palestra avrà come docenti principali Filippo Lubrano e Francesco Terzago, e consterà dell'aiuto di testimonianze esterni tra cui quelle di altri membri dei Mitilanti.