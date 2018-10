Torna la Giornata nazionale delle famiglie al Museo

Domenica 14 ottobre laboratori ad ingresso gratuito nei principali siti culturali della città. Ecco come partecipare

La Spezia - F@Mu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, ritorna anche quest’anno nei musei del Comune della Spezia.

Diventata ormai l'evento culturale più grande ed importante d'Italia dedicato alle famiglie con bambini, la giornata, in programma domenica 14 ottobre, vuole essere uno strumento per favorire l’incontro tra le due realtà; un'occasione per mostrare come un museo possa essere accogliente e come i bambini con le famiglie possano essere ottimi 'fruitori di cultura' In questa giornata la visita gratuita in un museo o ad una mostra rappresenta per molti un'ottima occasione per trascorrere un bel momento insieme, piacevole per grandi e piccini.

Domenica 14 ottobre, dalle 10:30 alle 18:00, i Musei della Spezia vi aspettano con tanti laboratori ad ingresso gratuito; il tema di quest’anno è “Piccolo ma prezioso”. Non mancate!



Questo il programma della giornata:



Museo del Sigillo ore 10:30-11:30

“Preziose presenze”

Il sigillo, spesso creato con la stessa raffinatezza dei gioielli, è stato un simbolo di potere e nobiltà in tutte le corti antiche. Incontriamo alcuni dei personaggi storici proprietari dei sigilli esposti nel nostro Museo e coloriamo insieme le loro figure di ceramica.





Museo Civico “Amedeo Lia” ore 11.30-12.30

“Largo ai piccoli…”

In compagnia del cartoon di Matì e Dadà un divertente percorso alla scoperta dei piccoli rappresentati nei dipinti del Museo e, al contempo, delle più piccole opere d’arte in esso custodite.





Museo Etnografico ore 11:30-12:30

“L’antica arte del croxetto”

Insieme parleremo della produzione di questo tipo di pasta e dell’antica usanza di timbrare i cibi attraverso lo studio degli oggetti conservati nella sezione della cucina del Museo. Realizzeremo poi i nostri personali croxetti da portare e gustare a casa!



Museo del Castello ore 15:30-17:30

“Divini Gioielli”

Laboratorio per realizzare le magiche collane degli Egizi. I bambini potranno conoscere il valore e il significato di collane che non erano solo preziosi gioielli: alcune erano un’onorificenza militare donata in premio dal faraone, ad esempio la collana a mosche d’oro, oppure altre impreziosite con il simbolo dell’ankh “vita” avevano un profondo senso religioso.



CAMeC ore 16:30-18:00

“Pocket size: l’opera d’arte in tasca”

Opere di piccolo formato saranno esplorate come fossero micromondi da scoprire con sguardo attento e indagatore, per cogliere dettagli, particolari, significati. Nella fase laboratoriale si sperimenterà l’incisione di una lamina metallica, preziosa come un gioiello.

Tutti gli elaborati potranno essere portati a casa.

Per Info e prenotazioni:

Museo del Castello: 0187.751142 museo.sangiorgio@comune.sp.it

CAMeC: 0187.727530 – cristiana.maucci@comune.sp.it

Museo Etnografico: 0187.727781 – museo.etnografico@comune.sp.it

Museo Amedeo Lia: 0187.731100 – francesca.giorgi@comune.sp.it

Museo del Sigillo: 0187.778544 – annanancy.rozzi@comune.sp.it