Torna il grande musical con Gigì, innamorarsi a Parigi

Domenica al Teatro Civico un revival che a Broadway ha avuto un grande successo.

La Spezia - I Colori del Teatro, la Stagione di Lirica, Danza e Musical proposta da Fantoni Associazione Culturale, torna al Teatro Civico con un altro grande appuntamento dedicati al musical. Domenica 4 febbraio alle 17 la Compagnia Corrado Abbati porta in scena Gigì, innamorarsi a Parigi. Dagli stessi autori di My Fair Lady, premiato con nove premi Oscar, ripreso trionfalmente a Broadway, il musical di Lerner e Loewe, tratto dal famoso racconto di Colette, torna a sessant’anni dalla sua nascita(1958), per la prima volta nella sua versione originale, in una nuova produzione in esclusiva nazionale per la regia di Corrado Abbati. "A sessant’anni dalla nascita di questo musical – racconta il regista Corrado Abbati - ho pensato di riportarlo in Italia (a Broadway il suo revival e` un grande successo!) e per la prima volta nella sua versione originale valorizzando (finalmente!) lo spartito di Gigi`. Una partitura raffinata, gradevole, allegra e orecchiabile e mai banale: Loewe con poche pennellate musicali ci riporta con straordinaria arguzia alle atmosfere parigine di primo Novecento. Altro punto di forza di questo musical e` il lusso dell’ambientazione e lo sfarzo dei costumi che sicuramente non mancherà in questa edizione di una rielaborazione immaginifica, con quel tocco di classe che sottolinea da tempo le nostre produzioni. Ma il lavoro non si e` fermato a un’elegante messa in scena, bensì a valorizzare quelli che sono i veri punti di forza di questo musical: la già citata musica, lo sviluppo e l’evoluzione dei personaggi e le tante spettacolari scene di massa. Questa Gigi` vorrei dunque che fosse, anche per voi, come bere una coppa di champagne, come respirare l’aria effervescente, spensierata, piena d’allegria in una Parigi da innamorati."



Info e prenotazioni: Teatro Civico La Spezia Biglietteria via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19; Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13 e 6-19:30; IAT Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17-19.30. Oppure on line: www.vivaticket.it/ita/extsearch/civico-laspezia - www.fantoniweb.it