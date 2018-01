Torna il grande musical con Diana & Lady D e Gigì, innamorarsi a Parigi

Appuntamento il 30 gennaio e il 4 febbraio al Teatro Civico.

La Spezia - Dopo il successo de “La Regina di ghiaccio”, i Colori del Teatro, la Stagione di Lirica, Danza e Musical proposta da Fantoni Associazione Culturale, torna al Teatro Civico con altri due grandi appuntamenti dedicati al musical. Martedì 30 gennaio alle 20.45 è in programma "Diana & Lady D – L’amore ti trova sempre" con Serena Autieri, il primo musical al mondo sulla vita della Principessa triste. Scritto e diretto da Vincenzo Innocenzo con la scenografia Gianni Quaranta e le coreografie di Bill Goodson, Serena Autieri, sul palco senza rete, inscena una performance verbale e fisica dai contrasti sorprendenti, facendo rivivere l’ultima notte della Principessa del popolo, fino al sorprendente, spettacolare epilogo, che colpira` il cuore di ogni spettatore.



Domenica 4 febbraio alle 17 la Compagnia Corrado Abbati porta in scena "Gigì, innamorarsi a Parigi". Dagli stessi autori di My Fair Lady, premiato con nove premi Oscar, ripreso trionfalmente a Broadway, il musical di Lerner e Loewe, tratto dal famoso racconto di Colette, torna a sessant’anni dalla sua nascita, per la prima volta nella sua versione originale, in una nuova produzione in esclusiva nazionale per la regia di Corrado Abbati.



Info e prenotazioni:

