Torna il Premio dialettale poetico-letterario “Gamin”

La Spezia - La seconda edizione 2020, organizzata dalle associazioni Circolo La Sprugola e Prospezia con il patrocinio del Comune della Spezia, rinnova l’amore per il nostro dialetto e la spezzinità, con il concorso di poesia, brevi racconti e calembour in dialetto spezzino. Dedicato ad Ubaldo Mazzini, grandissimo poeta dialettale e cultore dell’antico vernacolo della nostra città, a cui è intitolata la Civica biblioteca (della quale fu il primo direttore) e di cui due anni or sono si celebrava il 150° della nascita, il concorso è rivolto a tutti i cultori ed appassionati del nostro dialetto. Si aggiungono in questa seconda edizione i calembour, veri protagonisti dell’ironia sprugolina nei quali si sono cimentati tanti autori famosi della nostra città.



Il regolamento è scaricabile dal sito www.circololasprugola.it e gli elaborati (per un massimo di tre scritti per ciascuna categoria: poesia, brevi racconti, calembour) possono essere inviati via posta elettronica, unitamente al modulo di adesione compilato in ogni sua parte, a premiogamin@circololasprugola.it. Oppure in copia cartacea all’indirizzo: Circolo la Sprugola - Casella Postale n. 35 - Uff. Piazza Verdi - 19121 La Spezia. Entro e non oltre il 30 settembre 2020.