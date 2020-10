Torna il Jungle market nel sabato della Skaletta

La Spezia - Arte, artigianato, cultura, prodotti del territorio, fumetti, gioielli, vestiti bellissimi...tutto questo lo potrete trovare al Jungle market, il mercatino periodico organizzato alla Skaletta Rock Club. Nel circolo Arci di Via Crispi appuntamento dalle 17 di sabato fino a tarda sera con i fumetti di Mammaiuto, il banchetto di Non una di meno, i prodotti della terra di Greta Donati, le creazioni di Laura Zambarda, le borse di Allegra Bellotto, i lavori in ceramica di Manubi, e tanti altri. Djset affidato a Rossella Brandymod.