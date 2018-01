Torna il `Bagno di gong`: un´esperienza nel suono grazie agli strumenti ancestrali

La Spezia - Mercoledì 10 gennaio alle 20.30 presso la sala polivalente Spazio Officine al Centro Kennedy, torna il "Bagno di gong" di Roberta Bottari, un’esperienza di pieno avvolgimento nel suono, di totale immersione nelle vibrazioni armoniche di gong, campane tibetane e di altri strumenti ancestrali. I partecipanti si sdraiano su un materassino ricevendo i benefici suoni e vibrazioni, che creano un massaggio globale estremamente profondo, facilitano lo scioglimento di blocchi energetici, riequilibrano vari importanti sistemi dell’essere umano (sistema nervoso autonomo, cardiovascolare, endocrino, immunitario), attivano onde cerebrali che inducono uno stato mentale di profondo rilassamento meditativo, permettendo di accedere a livelli mentali profondi e attivare processi di auto-guarigione. Per il massimo confort, si consiglia di portare un materassino, una coperta ed un cuscino ed indossare abiti comodi. La sala è climatizzata, è necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni: Radhika tel. 3473317343.



Con Roberta Bottari, gong Master, Trainer, operatrice olistica delle discipline bio-naturali, operatrice Exalom e PMT, Diksha giver, Floriterapeuta, formata come Sound Healer (in gong, campane tibetane, conchiglie, shruti box, diapason, tubi accordati) da Don Conreaux, Aidan McIntyre, Hans Cousto. Ha realizzato concerti, bagni di suoni ed eventi in Italia e in diversi paesi europei, dove ha anche svolto attività di formatrice nel campo del Sound Healing. E' co-fondatrice del gruppo I Planetari Gong Masters. Dirige, insieme a Fausto Radaelli, il corso per Operatori Olistici del Suoni, Musica e Benessere organizzato dall'Università Popolare di Lucca. Ha pubblicato con Fausto Radaelli “Stillness”, un CD di sole campane tibetane, creato per facilitare stati meditativi, e con Antonella Ferrari, Stefano Shantam Crespan e Fausto Radaelli “Equinox Healing”, un CD le cui atmosfere arcaiche e magiche ci connettono agli elementi e alle forze della natura e ci liberano da energie stagnanti.