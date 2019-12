Torna "Senti Che Muscoli", i Mitilanti cercano poeti per il loro torneo

La Spezia - Ancora dieci giorni per candidarsi a partecipare alla terza edizione del Senti Che Muscoli SP!, il torneo di Poetry Slam di Spezia, organizzato come sempre dai Mitilanti, il dinamico gruppo di poeti spezzini, riconoscibili per le magliette a righe che sono soliti indossare durante i loro spettacoli. Solita anche la sede: il palco dell'Origami dinamico locale di Via Manzoni, già teatro delle prime due edizioni della manifestazione e ormai casa della poesia spezzina. Il Senti Che Muscoli SP! è un vero e proprio torneo di poetry slam, strutturato su quattro serate (tre eliminatorie e una finale) ed è diventato in poco tempo uno degli eventi più conosciuti nel panorama della poesia performativa italiana, con richieste di partecipazioni che provengono da tutto lo stivale.



D'altra parte sono ormai oltre trecento le serate di poetry slam, segno di un successo ormai consolidato di questo tipo di eventi, strutturate nel campionato organizzato dalla LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, di cui fa parte anche il Senti Che Muscoli SP! Ma come si svolge un poetry slam? Si tratta di una gara in cui i partecipanti salgono sul palco interpretando testi scritti di proprio pungo, senza l'ausilio di accompagnamenti musicali e oggetti o costumi di scena. Al termine della lettura una giuria scelta a caso tra il pubblico, esprime il suo voto. Chiunque sia interessato a partecipare può proporre la sua candidatura scrivendo a sentichemuscolislam@gmail.com indicando propri dati e allegando alla mail una breve biografia e due poesie (volendo anche un video o una registrazione di una propria lettura).



Alla sua chiusura del bando i Mitilanti selezioneranno, tra tutte le candidature pervenute, i partecipanti a ciascuna delle tre serate. "Speriamo di ripetere il successo delle passate edizioni, con l’Origami pieno zeppo di gente – si augurano i Mitilanti dal loro quartier generale – anche se non sarà semplice. D'altra parte le candidature aumentano di anno in anno, così come la partecipazione del pubblico, caldo ma anche estremamente rispettoso e attento durante le letture. Non a caso i partecipanti che vengono da fuori Spezia ce lo invidiano". Per candidarsi c’è tempo fino al 26 dicembre, compreso. Il calendario degli slam sarà il seguente: 31 gennaio, 28 febbraio, 27 marzo. Finale il 24 aprile.