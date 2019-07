Torna "Pitelli noir", tre presentazioni vista mare

La Spezia - Anche quest'anno ritorna l'appuntamento con il giallo a Pitelli. "Pitelli noir" vuol essere una piccola rassegna di libri, per far conoscere gli scrittori locali e il nostro territorio attraverso i loro scritti. Sarà presente l'autore, parliamo del libro, dello scrivere, di come il territorio influenza lo scrivere, con lettura di alcuni passi tratti dal libro stesso. L'idea è nata dalla voglia di organizzare qualcosa per le serate estive pitellesi, e nello stesso tempo di far conoscere le peculiarità del territorio. La Proloco di Pitelli infatti ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare il territorio, non solo del paese, di conoscere e far conoscere la storia e di come questa si intreccia con le popolazioni, con lo lo scopo di fare rete territorialmente e accrescere le potenzialità delle nostre zone.



Nella prima edizione 2017 furono presentati libri di scrittori locali legati in qualche modo al paese di Pitelli e visto il buon successo ottenuto, dopo la replica nel 2018, è arrivata quest'anno la terza edizione che prevede venerdì 12 luglio alle 21 l'incontro con Susanna Raule, venerdì 19 quello con Massimo Ansaldo e venerdì 26 luglio quello con Corrado Pelagotti, con la partecipazione di Marco Della Croce. I tre eventi si terranno nel giardino della Proloco di Pitelli Via Biancamano 246 Pitelli, con una bellissima vista mare. E al termine di ogni incontro verrà offerto un piccolo rinfresco.