Torna Mondo Crociera, Floriano Omoboni racconta i mari più affascinanti

La Spezia - Da mercoledì 14 febbraio 2018 riparte Mondo Crociera, un format TV da non perdere per tutti gli amanti delle crociere sui mari più affascinanti del Pianeta.

La trasmissione, giunta al suo 7°anno, riparte con 18 nuove puntate a cadenza settimanale da 30 minuti ciascuna fino a metà giugno.



Mondo Crociera, pietra miliare televisiva del fenomeno delle vacanze sul mare, è curato e presentato da Floriano Omoboni, produttore/giornalista televisivo, che segue il mondo delle crociere da 12 anni.

La genesi dei suoi programmi dedicati a questo settore si ha nel 2005 con Msc magazine, trasmissione tv con cui ha iniziato la sua proficua collaborazione con Msc Crociere.

Ha realizzato gli speciali tv per diversi battesimi delle navi della compagnia del Comandante Aponte: memorabile la trasmissione televisiva di 2 ore in prima serata in occasione dell’inaugurazione di Msc musica, sabato 29 Giugno 2006 nell’affascinate cornice di Riva Sette Martiri a Venezia.



Nella conduzione della trasmissione è coadiuvato dalla figlia Greta (che segue la parte social con il suo blog GRETA'STRAVELS), che da un tocco di freschezza e gioventù al format cercando di sdoganare il concetto che le crociere sarebbero un prodotto turistico dedicato soprattutto a persone mature.

La nuova stagione televisiva sarà incentrata sul Nord Europa con puntate tra il Mar Baltico e i Fiordi Norvegesi e gli itinerari offerti da Msc Crociere a Cuba e nei Caraibi.

Inoltre quest’anno verrà dato un significativo spazio anche ai viaggi con i cruise-ferries: le navi di Grimaldi Lines,GNV e Anek Lines saranno protagoniste di diversi episodi della nuova serie.

Ampio spazio anche alle crociere fluviali sul Douro in Portogallo, sul Reno, sul Danubio e sui fiumi russi, grazie alla collaborazione con Giver Viaggi e Crociere.

E per finire speciali sul Bangladash,l'Islanda e sul nuovo terminal crociere di Roma.

Per il debutto della prima puntata andrà in onda uno speciale televisivo

dedicato all’Italian Cruise Day 2017 di Palermo.



Nel dettaglio questi sono i canali dove si potranno vedere le nuove puntate di Mondo crociera su:



+ SPORTITALIA (Tv nazionale visibile in simulcast sia sul canale 60 dtt che sul canale 225 di Sky) la domenica alle ore 21.30;

+ODEON\NUVOLARI, le due tv storiche si sono fuse con un unico palinsesto nazionale visibile sul dtt 177, il giovedi h.21,30 e il lunedì alle19.30;

+RETECONOMY importante Tv di economia e finanza visibile sulla fascia prestigiosa delle Tv news di Sky sul 512 e digitale canale 260,con il primo passaggio il mercoledi h.21 e poi altri 6 passaggi settimanali.

Inoltre la messa in onda avverrà anche su un network di 100 Tv locali di tutta Italia tra cui:

-Reteoro in Lazio Merc.h.23,30

-Trs Sicilia Sab. h.21,15

-Gallura Channel Sardegna sabato h.23,30

-Tvrs Marche domenica h.24

-Tele Venezia Lunedi h.18