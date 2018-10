Titanic torna al cinema, triplo spettacolo a Il Nuovo

La Spezia - Titanic, il film di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, vincitore di undici premi Oscar, e con la colonna sonora di Celine Dion, torna al cinema per un evento speciale.



Promosso da QMI Stardust, la celebre pellicola torna al cinema IL NUOVO (Via Colombo 99 La Spezia) per tre giorni, solo LUNEDI 8,E MARTEDI 9 OTTOBRE ALLE ORE 18.00 e mercoledi 10 ottobre alle ore 20.30 , per un evento che farà gola ai fan dell’immortale storia d’amore tra Jack e Rose. Re dei Box Office e fenomeno pop, il Titanic è stato uno dei maggior incassi della storia del cinema, seguito da Avatar diretto anche lui da James Cameron. Rimasto nelle sale per sei mesi, lanciò definitivamente la carriera dei due attori protagonisti, ancora oggi uniti da una profonda amicizia. Venti anni dopo la sua prima apparizione nelle sale cinematografiche, è uno tra i film più amati del pubblico, venerato da molti giovani registi, e replicato in tv una volta all’anno con un seguito spropositato.



Non è la prima volta però che il Titanic torna al cinema. Nel 2012 è stato riproposto in 3D, progetto revisionato dallo stesso regista, portando a casa ben 58 milioni di dollari, simbolo che il fascino dell’”inaffondabile” transatlantico è rimasto impresso nel cuore del pubblico. Molti i documentari che sono stati realizzati successivi al film, svariate anche le trasposizioni televisive, una è stata creata dal papà di Downton Abbey e trasmessa proprio nel giorno dell’anniversario dell’affondamento, l’altra è stata prodotta in Italia ma con attori stranieri. Il Titanic è stato un vero e proprio trampolino di lancio per i due protagonisti, ora dei veri divi di Hollywood.