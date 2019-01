Tiromancino ed Ensemble Symphoniy Orchestra sul palco del Civico

Zampaglione: "E' il concerto della vita. Sarà un momento bellissimo da condividere con ognuno di voi".

La Spezia - Dopo la grande accoglienza ricevuta per il loro nuovo album "Fino a qui" i Tiromancino tornano in tour con la magica Orchestra. L'appuntamento è al Teatro civico della Spezia il 28 gennaio alle 21.

Si tratta di uno spettacolo, prodotto da Trident Music, emozionante ed imperdibile di musica ed immagini, arricchito, per la prima volta, dal suono della straordinaria Ensemble Symphoniy Orchestra con l'inconfondibile forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione e il loro suono unico e ricercato.

La band tornerà a calcare i palchi dei principali teatri italiani per presentare al pubblico il suo ultimo progetto discografico “Fino a qui” e molti altri brani del suo repertorio, diventati ormai dei veri e propri classici della musica italiana.



Lo show, che si preannuncia pieno di sorprese, vedrà i Tiromancino, per la prima volta nella loro carriera, esibirsi insieme ad una grande orchestra: la "Ensemble Symphony Orchestra", dando così al “Fino a qui Live Tour” un sound inedito e coinvolgente e regalando al pubblico uno show audio-visivo di pura emozione. Sono previste infatti numerose alchimie tra musica e immagini, considerando la capacità registica di Zampaglione, espressa in film molto apprezzati in tutto il mondo.

"È il concerto della vita – dichiara Federico Zampaglione - vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi".



Protagonisti sul palco: Federico Zampaglione (voce, chitarra, pianoforte, percussioni), Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte,tastiere e campionatori). Il media partner ufficiale è Rtl 102.5.