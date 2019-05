Tim McMillan e Rachel Snow per il sabato sera dell'Origami

La Spezia - Sabato 11 maggio alle 22.30 all'Origami (Via Manzoni 39 La Spezia) saranno di scena Tim McMillan e Rachel Snow.

Il talento chitarristico dell’australiano McMillan, capace di fondere folk, jazz, blues, classica e rock, ha affascinato personaggi come Al Di Meola, Jonsi dei Sigur Ros e non solo. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e realizzato tour in Giappone, India, Europa e America Latina. Il suo recente tour italiano ha sorpreso e divertito.

Australiano, Tim unisce e combina una varietà di stili: folk, jazz, classica, blues, e un pizzico di metal. E rompe i confini di genere.

Chitarrista conosciuto non solo per la sua abilità nell’esplorare differenti generi, McMillan è anche un virtuoso del suo strumento, un artista eccezionale.

In duo con la violinista australiana Rachel Snow, le performance live di Tim e Rachel, il sense of humor, lo storytelling affascinante e l’abilità nel coinvolgere il pubblico li hanno resi due artisti sempre più popolari.

Lo stile musicale del loro nuovo album, ‘Hiraeth’ possiede un dinamismo che spazia dal rock acustico alla chitarra fingerstyle e alla musica da camera progressive. L’album presenta ospiti speciali da Motorhead, The Sisters of Mercy, Ugly Kid Joe e Mr Bungle.

Nella sua nativa Australia, Tim ha ricevuto numerosi premi, tra cui il “Maton” come giovane chitarrista dell’anno.

Ha suonato, sia da solista che con la sua band, in Europa, Giappone, India e America Latina e di recente si è esibito con leggendari chitarristi come Al Di Meola, Dominic Miller (Sting) e Kaki King.