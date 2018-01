Tibe Jazz Club, giovedì con il duo Pellegri-Antonietti

La Spezia - Giovedì 1 febbraio alle 21.30 al Tibe Jazz Club di Via del Canaletto 153 arriva il duo Silvia Pellegri , voce e Antonio Antonietti, piano.



Silvia Pellegri e Antonio Antonietti presentano un repertorio sofisticato che tocca diversi decenni della musica pop internazionale con particolare attenzione per gli anni 80.



Antonio Antonietti pianista di grande esperienza e sensibilità ha raccolto nel suo percorso artistico,collaborazioni e esperienze che vanno dal jazz alla musica pop, dai cantautori italiani a progetti inediti.



Il suo modo elegante di suonare si sposa benissimo con la voce di Silvia che rispecchia la tipologia di cantante emotiva e di scelta .



Dai Beatlees a Cristina Donà passando per Amos Eurythimics ,the Cure,Depesche Mode, Portische a,Massive Attak,Tanita Tikaran,Howard Jones e molti altri.



Un progetto di ascolto sicuramente caro a ai loro coetanei ma, altrettanto interessante anche per i più giovani.



Tutto rigorosamente acustico e live.



Info e prenotazioni al 3299122285



Formula concerto + consumazione al tavolo euro 15



Concerto + consumazione non al tavolo euro 10



Possibilità di apericena su prenotazione a base di taglieri con selezione di salumi e formaggi euro 20