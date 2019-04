Ti piace il tango? Al Civico arriva un grande show

La Spezia - Mercoledì 17 aprile alle 21 in scena al Teatro Civico della Spezia Station Tango, show di tango argentino per 8 danzatori e 7 musicisti con Compañia Union Tanguera e Hyperion Ensemble.

Nata sulle sponde del Rio de la Plata oltre cento anni fa, la cultura del tango racchiude al suo interno danza, musica e poesia ispirate al dialetto lunfardo. Per molti, Buenos Aires è ancora il punto di riferimento per vivere il tango, sebbene venga studiato e danzato ovunque nel mondo.

Con gli artisti di Station Tango è possibile ritrovare l’anima del tango in ogni angolo del mondo. Le parole incontrano il gesto e la musica per creare una danza suggestiva che esprime desiderio e abbandono, lotta e dialogo che iniziano con un “abrazo”. Station Tango è un punto di incontro tra il passato e il vertiginoso presente.



Promosso da Società dei Concerti Onlus e Union Tanguera – Tango de Soie (Lyon) in collaborazione con Torino Tango Festival, per la Compañia Union Tanguera sul palco i danzatori Esteban Moreno & Claudia Codega, Neri Piliu & Yanina Quiñones, Gioia Abballe & Simone Facchini, Marcela Guevara & Stefano Giudice. Ad accompagnarli Hyperion Ensemble composto dai musicisti Victor Villena (bandoneon), Valerio Giannarelli (violino), Davide D’Ambrosio (chitarra), Bruno Fiorentini (flauto e direzione), Guido Bottaro (piano), Danilo Grandi (contrabbasso), Hernan Godoy (voce).



Ingresso (prevendita esclusa): Posto unico numerato: € 15

Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00. https://www.vivaticket.i