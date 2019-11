The Legend of Morricone torna alla Spezia

La Spezia - Dopo il sold-out dello scorso inverno, torna sabato 9 novembre (ore 21) al Teatro Civico della Spezia “The Legend of Morricone”, lo spettacolo tributo al Premio Oscar dell’Ensemble Symphony Orchestra.



I biglietti (posti numerati a partire da 25 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, tel. 892 101 e alla biglietteria del Teatro Civico (orario: lun/sab 8.30/12 – mer anche 16/19 – info tel. 0187 727 521). Ricordiamo che i bambini sotto i 5 anni accompagnati da un adulto accedono gratuitamente in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.



I portatori di handicap possono acquistare, alla biglietteria del teatro, un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito).



In “The Legend of Morricone” scorrono come fotogrammi melodie scolpite nella memoria collettiva. L’Ensemble Symphony Orchestra esalta la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il West”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “The Hateful Eight”, “C'era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più”, “Malena” e altre grandi colonne sonore a firma di Ennio Morricone.



L’Ensemble Symphony Orchestra allinea solisti e prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell'opera, che farà rivivere l'emozione del Deborah's Theme da “C'era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da “Canone Inverso”.



Ad accompagnare l’orchestra, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, sarà l'attore Matteo Taranto.



500 colonne sonore, 70 milioni di dischi, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.



Diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, L’Ensemble Symphony Orchestra si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni: impossibile non ricordare quelle con Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Luis Bacalov. Con oltre 600 concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta una versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale, da “Frozen” ad “Harry Potter”.