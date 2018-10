The Byelorussian dance company Rovesnik in Sala Dante

La Spezia - Nuovo appuntamento culturale presso la Sala Dante, Via Ugo Bassi 4 a La Spezia. In ambito a uno scambio culturale tra Associazioni di Volontariato Onlus italiane e bilelorusse, Sabato 6 Ottobre 2018, alle ore 19:30, si terrà un evento musicale a titolo gratuito e a favore del pubblico, organizzato dalla "Life on the sea Onlus" della Spezia, che vedrà la speciale partecipazione del gruppo "The Byelorussian dance company Rovesnik" . Alle esibizioni folkloristiche del gruppo, si alterneranno le voci dei nostri cantanti/artisti italiani, come Michelangelo Falcone, Camilla Rinaldi, Ludovica Vatteroni, Giulia Falcone e il tenore internazionale Alessandro Bazzali. Un appuntamento che darà inizio ad un progetto denominato "Partenariato senza confini" La serata sarà presentata da Sabrina Bertoloni.