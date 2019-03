Termina domani la mostra sui fratelli Rosselli

La Spezia - Sabato 30 Marzo, alle 11, alla Mediateca Regionale di via Firenze, cerimonia di chiusura della mostra Carlo e Nello Rosselli, "Giustizia e Libertà, per questo morirono, per questo vivono", inaugurata con grande successo lo scorso 16 Febbraio. La mostra è stata ideata e promossa dalla Fondazione Circolo Rosselli di Firenze ed ospitata alla Spezia con il concorso della Regione Liguria, dell'Amministrazione Comunale e del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza, su proposta dell’Associazione Partigiani Mario Fontana-Giustizia e Libertà- della Spezia, aderente alla FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) e dell'Associazione Mazziniana Italiana, Sezione Maria Drago Mazzini della Spezia.



Gli ideali traguardati dai Fratelli Rosselli hanno infatti lasciato una traccia profonda anche nella storia della nostra terra, evidenziata dalla rilevantissima diffusione che nella luminosa stagione del II Risorgimento Giustizia e Libertà ebbe nella nostra IV Zona Operativa, limpidamente guidata al successo dal Colonnello Mario Fontana.

Ospitare nella nostra città una mostra Storica-documentaria così ricca ed articolata ha voluto perciò essere un modo per rendere onore alla cara memoria dei Fratelli Rosselli e per tributare il più sentito omaggio anche agli oltre centodieci caduti che Giustizia e Libertà diede alla causa dell'Italia libera e Repubblicana, nonché agli oltre mille combattenti che in essa militarono, affinché la nuova Italia potesse insorgere per risorgere e progredire democraticamente. Nel corso del periodo di esposizione si è registrata un'apprezzabile presenza di pubblico, con particolare riferimento alle visite guidate rivolte agli studenti della Provincia e alle Associazioni che hanno inteso partecipare.