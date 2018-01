Teatro ragazzi, venerdì 12 gennaio al Civico “Corpi sommersi” di Loredana Rovagna

La Spezia - Nuovo appuntamento per la Stagione Teatro Ragazzi del Teatro Civico della Spezia.

Venerdì 12 gennaio torna Educardanzando a teatro con Corpi sommersi.

Accanto all’ appuntamento del mattino alle 10 dedicato alle scuole, lo spettacolo proposto da Centro Studi di Loredana Rovagna, Di.Da. Dimensione Danza e Cantiere della Danza sarà in scena anche alle 20. 45.

Con scene, costumi, testo, coreografia e regia di Loredana Rovagna su musiche di J.Cage, F.Händel, R.Schumann, C. Chailly ed altri autori, Corpi sommersi è proposto da Junior Golfo dei Poeti Danza, Corso Trasversale di Teatro Danza delle Superiori e Corso Intermedio. Collaboratori Fabrizio Isola, Micol Arena, Roberta, Roberta Blanchi.

Uno spettacolo profondamente educativo, che si interroga su temi di urgente attualità, a partire dal tema delle migrazioni e dell’accoglienza, coinvolgendo i giovani allievi in una performance matura e commovente.

“Giovani corpi alla ricerca dell’anima – racconta Loredana Rovagna - , spronati contro l’immobilità dell’indifferenza, per tentare di dare una testimonianza agli eventi drammatici che quotidianamente l’uomo crea come un destino. Che cosa pensano, come vivono, che cosa riescono ad esprimere nella loro sensibilità di ascoltare il mondo? Nell’essenzialità, i corpi dei danzatori di età diverse, dai bambini ai ragazzi, uniti nelle immagini sceniche, in uno spazio temporale sospeso, vanno insieme in questo viaggio. Corpi che incontrano l’altro parlando nel linguaggio muto della danza. Una sfida”.

Il Gruppo CDS dal 16 luglio 2017 prende il nome Junior Golfo dei Poeti Danza ed è formato dai migliori allievi della scuola spezzina. La nuova denominazione è stata presentata in occasione del V Premio Letterario di Poesia e Narrativa Città di Sarzana, ideato da Susanna Musetti e Marisa Vigo, nel corso del quale è stato attribuito il riconoscimento Valore Donna a Loredana Rovagna, individuata tra le cinque donne d’eccellenza del territorio “per l’elevata professionalità e la passione profusa nei quarant’anni di attività culturale”.



Età consigliata: per tutti



Ingresso ore 10: € 3.5 – Ingresso ore 20.45: Intero € 10 – Ridotto € 5